AMLO dice no confiar en la investigación del GIEI sobre el caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ya no tiene confianza en el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que participaba en las investigaciones del caso Ayotzinapa. Dijo que se tiene el compromiso de continuar con las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas, luego de que se conoció que en Estados Unidos liberaron bajo fianza a Pablo Vega Cuevas, alias El Transformer, el principal líder del Cártel de Guerreros Unidos en Chicago.

“Tenemos el compromiso de continuar con la investigación, estoy pendiente, atendiendo el asunto, estamos avanzando, no está fácil porque lo enredaron de manera deliberada para que no se conociera la verdad”, acusó.

Dijo que está el compromiso de continuar con la investigación. Foto: Cuartoscuro

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, denunció que en la investigación “se metió” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA “y no le tengo nada, nada, nada, nada de confianza, como otras organizaciones supuestamente defensoras de derechos humanos”.

Dijo que tiene pruebas porque “dejaron en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes, promoviendo juicios en donde se argumentaba que se había torturado a detenidos y resulta que por esa sentencia dejaron en libertad a quienes habían participado en la liberación de los jóvenes”.

López Obrador reveló que en la última reunión de los padres de los 43 con autoridades, pidieron que no hablara de ese tema en la mañanera y ofreció disculpas; sin embargo, dijo que no puede quedarse callado, "es como si yo participara en el pacto de silencio”.

Afirmó que se tiene la disposición para que los padres de los normalistas y su defensa legal tengan acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa. El titular del Ejecutivo Federal enfatizó que ya no le tiene confianza a los del GIEI porque una de sus integrantes argumentaba que se debía esperar nueve meses.

“En nueve meses no detenemos a nadie”, expresó.

López Obrador también arremetió contra los jesuitas.

“Al grupo que yo respeto mucho, sobre todo a los jesuitas, pero no todos son jesuitas, pero no todos los jesuitas son honestos, yo quisiera que fueran jesuitas, no sé, como el padre Carlitos, que los jesuitas saben a quien me refiero, incluso como Jesús Maldonado, pero ya no, ya no, los desconozco ahora porque hay unos ahí muy conservadores, ni parecen de la orden jesuita”, dijo.