AMLO: México no puede competir en el mercado con energía cara

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no puede compartir en el mercado, pues la energía que hay en el país es muy cara, además de que la industria eléctrica nacional anteriormente no tenía como propósito el desarrollo de la nación, así como el beneficio del pueblo.

“Se perjudican hasta las empresas particulares, no hay garantía que tengan insumos baratos, cómo vamos a competir como país, si tenemos energía cara, si algunas empresas hacen su agosto y no están pensando que tener energía barata significa estímulos para inversión”, detalló.

Lamentó el precio de la energía en México

AMLO resalta rescate de la industria eléctrica

Durante la conferencia matutina de este jueves dijo que durante su mandato se han preocupado por recuperar el plan de rescate de la industria eléctrica, ya que en caso de que no se hubiera iniciado con esto, México iba a estar generando el 16 por ciento de la energía eléctrica que necesitamos y cobrando lo que les diera la gana.

“Se decidió fortalecerla porque es muy importante, si no no tendríamos precios justos en el recurso energético, no hace falta profundizar mucho, es cosa nada más de recordar hace poco lo que pasó en Europa, cómo aumentaron el precio de las tarifas, el precio de la luz, cómo incrementaron el costo de la luz en los países europeos, sí por la guerra de Ucrania, pero también privatizaron los servicios de energía eléctrica”, sostuvo.

El mandatario añadió que el plan de rescate también se ha logrado gracias al respaldo de los trabajadores, pues la rama activa productiva de esta industria es muy buena, “gracias a los trabajadores mexicanos estamos adelante”, concluyó.

