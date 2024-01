AMLO rechaza acusaciones de Sanjuana Martínez sobre sobornos

El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió las declaraciones de Sanjuana Martínez, exdirectora de la agencia de noticias Notimex, sobre los sobornos de funcionarios federales que presuntamente se desviaron hacia la campaña de Claudia Sheinbaum.

"Creo que no es cierto. Conozco muy bien al secretario del trabajo, Marat, es un hombre con convicciones, con ideales, honesto; desde luego conozco a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, una mujer con principios, con ideales, honesta, incorruptible y conozco pues a Claudia pero no puedo hablar mucho".

El mandatario expresó en la conferencia matutina realizada en Acapulco que la aspirante presidencial por parte de Morena, es una mujer muy inteligente, “nada más para que nos demos cuenta yo a penas y de milagro terminé la licenciatura, ella es doctora”, dijo.

Apuntó que es una mujer con convicciones, ya que no cualquiera lucha por tantos años por ideales y por principios desde el movimiento estudiantil.

“Hay cosas que no se pueden ocultar en la vida, hay como tres cosas que no se pueden ocultar… Una que es el dinero, el dinero, es muy sencillo, que se investigue lo que tiene Claudia, y se compare, se compare, con otros, con otras, y se van a dar cuenta quien es Claudia, yo respeto mucho lo que dice esta compañera pero no comparto”, remarcó.

AMLO niega censura en su administración

López Obrador también señaló que dentro de Morena no hay censura a nadie, ya que por encima de todo está la libertad, “no puede haber mordaza, que todos podamos expresarnos pero eso no significa que no haya posibilidad a la réplica, que no se garantice el derecho a discernir”.

Finalmente, hizo hincapié en que pedirá las pruebas a la exdirectora de Notimex, pues se tiene que apegar a los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

Sanjuana Martínez anuncia pago de liquidaciones de Notimex y acusa al sindicato de "corrupto"

Tras la desaparición de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), su exdirectora Sanjuana Martínez reveló la lista de los pagos que se realizaron con respecto a la liquidación prometida al sindicato de trabajadores que se mantuvieron en huelga en donde señaló nombres y acusó que recibieron bonos del "Día de la Madre" sin tener hijos.

La huelga del sindicato de trabajadores SUTNotimex duró 3 años por lo que el gobierno alistó la extinción de la agencia en 2023, anunciando que el pago y la liquidación a los trabajadores tardaría un año. En esta publicación la líder de la agencia destacó el montó que se le pagó a "la corrupta lideresa Adriana Urrea", bonos que añadieron el titular del Trabajo Marath Bolaños y la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde.

En un mensaje, Sanjuana Martínez que publicó en su cuenta de X, la también periodista escribió "lo prometido es deuda" y compartió la lista de las liquidaciones a al SUTnotimex, calificando al extinto sindicato de "corrupto".

En su publicación describió que en el pago se agregaron vales de despensa y al final se le sumaron 13 millones de pesos bajo el concepto de "canasta de alimentos básicos", pese a que ya estaban contemplados los vales de al menos 4 años.