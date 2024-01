AMLO confirma que hay 3 detenidos por el ataque armado en Petatlán

Al informar que hay tres personas detenidas tras el asesinato de 13 en Petatlán, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este miércoles que todavía hay comunidades que apoyan a grupos de la delincuencia porque los compran con despensas y regalos que calificó de “migajas”; les advirtió que “que eso se revierte” en referencia a la violencia.

En la conferencia mañanera que ofreció en Acapulco, citó el caso en Petatlán, reprobando que la gente salió a manifestarse a las calles para evitar detenciones de delincuentes.

AMLO reforzará la seguridad en Guerrero

“No estoy hablando al tanteo, es que ayer se detuvieron a tres presuntos delincuentes muy cerca donde se dio el enfrentamiento en Petatlán y sale la gente a apoyarlos y a tomar la carretera, eso no, no es por ahí”, dijo.

La acusación del presidente de la República se dio después de ser cuestionado de qué forma aportará la federación para evitar la violencia en los comicios electorales en Guerrero.

Respondió que hay un reforzamiento de elementos de la Guardia Nacional y el despliegue en su gobierno de los programas sociales a más de 30 de los 35 millones de hogares en México, dinero que les da oportunidades y no justifica que se sumen a la delincuencia.

Pide a los adultos mayores hablar con sus hijos

Por ello, llamó a los beneficiarios de programas del Bienestar, principalmente a los adultos mayores, a que aconsejen a sus hijos y nietos para que eviten tomar el camino de las conductas antisociales.

“¿Por qué hablo de esta manera? Porque afortunadamente son pocas las comunidades, pero hay todavía unas comunidades en donde se protege a bandas de delincuentes, en donde las bases de delincuentes tienen sus bases de apoyo, de protección, eso no se puede permitir, eso no está bien porque eso se revierte. Y no dejarse engañar porque ya salimos de ese tiempo en que manipulaban, traficaban con la pobreza de la gente, que entregaban despensas cuando necesitaban los votos”, dijo.

Reconoció que ha observado que bandas de la delincuencia entregan despensas

“Estaba yo viendo que el Día de reyes ahí van a entregar juguetes, esas son migajas, son dádivas, no son derechos, todos mexicanos tenemos nuestro derecho y no hay que dejarnos engañar. Ahora resulta que ya también esas bandas ya están entregando despensas, frijol con gorgojo y pollos y patos y chivos y borregos, puercos, cochinos, marranos, ya lo digo, no estoy hablando al tanteo”, enfatizó.