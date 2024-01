David Monreal lanza promesa a AMLO rumbo al final de su sexenio: "No le fallaremos"

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, dijo que a cinco años se consolida el movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en este año se tienen la responsabilidad de profundizar la cuarta transformación para elevarla a otro nivel y constituir el segundo piso extendiendo el bienestar a más gente.

En el Centro de Convenciones, enfatizó que nadie se confunda porque la ruta está marcada, y se tendrá la última palabra en las elecciones más importantes de la historia.

Dijo que mantendrá el legado histórico del presidente AMLO. Foto: Presidencia

“Puede estar usted tranquilo señor presidente, tenga la certeza de que así como usted no le ha fallado a nuestro pueblo, el de México, nosotros no le fallaremos a usted, no sólo vamos a mantener vivo su legado histórico sino que vamos a impulsarlo con mayor fuerza, vamos a retomar su enseñanza, su liderazgo para impulsar el movimiento con la misma valentía y con la misma honestidad y amor con la que usted lo ha hecho por más de 23 años”, expresó.

Monreal Ávila manifestó que son tiempos de definiciones y de mantener viva la llama de la esperanza.

“Son tiempos para mantener viva la llama de la esperanza, para refrendar la unión solidaria que hoy nos tiene aquí, para reconocernos en el espejo de nuestra historia y renovar energías para seguir construyendo el país que merecemos, para seguir logrando la justicia social que ha llegado por usted”, señaló.

Le expresó su gratitud al presidente por la justicia social que ahora se tiene en México.

“Termino con una de nuestras máximas señor Presidente: amor con amor se paga. Por eso, señor Presidente, muchas gracias, muchas gracias por su lucha, muchas gracias por la transformación del país, muchas gracias por la vida que le ha dado a México. No vamos a fallar y nunca lo olvide, presidente, nunca lo olvide, en Zacatecas lo queremos”, recalcó.

BRC