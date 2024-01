AMLO se compromete a rescatar a mineros en Pasta de Conchos: pide dar continuidad en el siguiente sexenio

El presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con deudos de los 63 mineros atrapados en la mina Pasta de Conchos que, si no se concreta su rescate antes de concluir su sexenio, emitirá un decreto para garantizar los fondos y que continúen los trabajos en el siguiente sexenio.

López Obrador visitó este viernes la Región Carbonífera de Coahuila, donde primero sostuvo una reunión con familiares de los mineros atrapados en Pasta de Conchos y posteriormente con los de El Pinabete.

Familias piden que se rescaten a los mineros Foto: Especial

Tras la reunión, la organización Familia Pasta de Conchos emitió un comunicado en el que informó que López Obrador se comprometió a que, en caso de que el rescate no se concrete en su gestión, garantizará a través de un decreto los fondos necesarios para que los trabajos continúen en el siguiente sexenio.

Por otro lado, también se acordó que en abril, López Obrador reciba en Palacio Nacional a familias de mineros para dialogar sobre el rescate y atender cualquier inquietud, mientras que en junio volverá a Pasta de Conchos.

“En el mes de junio del presente año, una vez pasadas las elecciones, volverá a Pasta de Conchos para encontrarse con las familias”, se lee en el comunicado.

Mineros continúan atrapados Foto: Especial

Labores de rescate no se detendrán

Antes de la reunión, López Obrador dijo, en breves declaraciones a medios de comunicación, que las labores de rescate no se van a detener. “No, no, no. A eso vengo, para que no se detenga”, declaró.

Por su parte, Elvira Martínez, representante de Familia Pasta de Conchos, pidió a López Obrador que todas las familias que han perdido a alguien en las minas de carbón, se les atienda por igual, pues denunció que familias del siniestro en Rancherías, donde murieron siete trabajadores, no han sido atendidas por ninguna autoridad.

Posteriormente, López Obrador se reunió con los familiares de los mineros atrapados en la mina El Pinabete, a quienes también les garantizó que se rescatará a los 10 trabajadores, luego de que hasta ahora se han recuperado restos de cuatro de ellos.

