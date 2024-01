VIDEO: presunto extorsionador prende fuego a coche y resulta quemado

Un hombre resultó con quemaduras en el cuerpo, luego de que le prendió fuego a un carro estacionado. Los hechos ocurrieron la noche del pasado 16 de enero en la colonia Atlanta de Cuautitlán Izcalli, en Estado de México; aparentemente, el suceso se presentó en punto de las 23:19 horas y todo quedó grabado gracias a cámaras de vigilancia de la zona.

Según medios locales, la víctima sería un supuesto extorsionador, quien llegó a la calle cargando una cubeta llena de combustible. En el video se ve que el sujeto arrojó el líquido inflamable sobre el carro estacionado, cubriendo el cofre, las puertas, el techo y la cajuela. Todo esto sin que ninguna persona interviniera.

Los hechos quedaron grabados. Foto: captura de pantalla.

¿Qué pasó con el supuesto extorsionador?

Después de arrojar gasolina al carro, el hombre se inclinó a un costado de una llanta y prendió fuego. Sin embargo, no tuvo tiempo de retroceder y las llamas rápidamente cubrieron su cuerpo. El video de seguridad termina con el sujeto ardiendo en llamas. El fuego también alcanzó una motocicleta que se encontraba frente al carro.

La identidad del hombre no se ha dado a conocer, ya que al momento de los hechos tenía el rostro cubierto. Hasta ahora, no está claro si el supuesto extorsionador sobrevivió, las autoridades de Cuautitlán Izcalli no han dado a conocer información sobre el caso. Se espera que en las próximas horas se esclarezca su estado de salud y sea detenido por la policía.

El hombre se prendió en llamas. Foto: captura de pantalla.

Internautas piden que sea detenido

Luego de que el video se volvió popular en redes sociales, decenas de internautas hicieron un llamado a las autoridades, para pedir que el caso no quede impune y que el sujeto enfrente las consecuencias legales por haber dañado la propiedad privada de otra persona (el carro que fue quemado).

"Ojalá que la policía lo encuentre"; "Mi primera chamba"; "¿A quién se le ocurre hacer algo como esto?"; "espero que lo encuentren con las quemaduras que tiene", fueron algunos de los comentarios que tuvo el video en redes.