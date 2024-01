Alemán quiere limpiar su nombre y denuncia por extorsión a su exnovia Akasha

Crece la polémica entre El Alemán y su exnovia Akasha, ahora el rapero da a conocer que levantó una denuncia ante autoridades de la Ciudad de México en contra de la cantante por el delito de extorsión. Además aseguró que esto lo hace para limpiar su imagen y hablar sobre lo que en realidad ocurrió con quien fue su pareja sentimental.

Después de ofrecer una conferencia de prensa ante medios de comunicación para ofrecer una disculpa pública a su ex pareja Akasha, luego de que ella lo acusara de haberla violentado física y verbalmente, el cantante aparece nuevamente pero ahora al exterior de la Fiscalía para tomar acciones legales contra la joven.

Seguir leyendo:

Alemán se disculpa con su exnovia Akasha y niega haberla violentado: "estoy tomando terapia"

Alemán responde a las acusaciones de violencia física hechas por Akasha, su novia: "opinan sin saber"

Medios de comunicación entrevistaron al intérprete afuera de la instancia donde Erick Raúl Alemán, mejor conocido como El Alemán, aseguró que es momento de limpiar su nombre, pues debido a las acusaciones que ha hecho la cantante ha perdido contratos y lo único que quiere es contar lo que verdaderamente ocurrió entre ellos.

“Me he mantenido callado por respeto y también por asuntos legales pero ya es momento de limpiar mi nombre y que no se quede esto así porque a mi me sigue afectando y he perdido contratos, he perdido negocios y la verdad es que las cosas no fueron así”, dijo ante cámaras del matutino Venga la Alegría y otros medios.