“Sí da el gatazo”: la Mataviejitas detalla cómo la arrestaron y fue obligada a confesar los crímenes

Juana Barraza Samperio es conocida como “La Mataviejitas” tras haber sido sentenciada al terminar acusada de ser una asesina serial luego de matar a 16 personas de la tercera edad. Sin embargo, aseguró que fue detenida de manera injusta y dijo que confesó haber cometido los crímenes al ser presionada e incluso torturada por las autoridades.

Recordó que el día que acompañó al luchador Tony Rivera a una función de lucha libre, fue entrevistada por una televisora donde indicó que además de ser aficionada se dedicaba al participar en el pancracio, desde ahí dijo que comenzó su injusto vínculo con los casos de homicidios de los adultos mayores.

Juana Barraza fue sentenciada a 754 años en la cárcel. Foto: Archivo

Así fue arrestada la Mataviejitas: “Sí da el gatazo”

“Eso es lo que les reclamo, porque se supone que ellos me entrevistaron en la (Arena) Coliseo, y según si ya me tiene en el video, por qué no me detienen, se supone que decían que yo era la asesina, pasan 4 años, 5 años y nunca me detienen y eso es lo que les sigo peleando”, afirmó Juana Barraza en su reaparición en televisión en entrevista para el Canal 14.

Agregó que en los 17 años que lleva encerrada en prisión, sigue luchando para que además le comprueben que en el momento que la arrestaron estaba vestida con el uniforme de enfermera, afirmó que no cuidaba gente y solo se dedicaba a vender ropa y comida.

Afirmó que en el momento que un juez revisaba el expediente de su caso en su presencia, vio una fotografía donde estaba una persona que no era ella. “Veo una foto de una señora morena, gordita con una diadema con flores, la veo y dijo ‘quién es esa señora, juez le pude regresar tantito’, quiero ver a esa señora ¿quién es esa?”, preguntó Barraza Samperio:

-Juez: “Pus que supuestamente usted”.

-Juana Barraza: “¡Ah, que ni siquiera usted está seguro!”.

-Juez: “Pues qué le digo señora”.

Juana Barraza dijo que la obligaron a declararse culpable. Foto: Captura de pantalla

A Juana Barraza la obligaron a declararse culpable, dijo

El día que fue detenida, Juana Barraza dijo que iba a surtir su mercancía de ropa salió de la estación del Metro Moctezuma, ya que uno de sus compañeros de la lucha libre le dijo que la llevaría a comprar a Tepito. En la calle miró a varios carros que detuvieron su marcha con hombres adentro, uno de ellos tenía un folder.

“Escucho que uno le dice a otro: ‘sí da el gatazo’. Yo no sé qué sea el gatazo, en ese tiempo no sabía, nunca había sido detenida”: Juana Barraza.

La mujer siguió su camino cuando de pronto vio llegar a varios judiciales y patrullas. Uno de los agentes que sostenía el folder le pidió que los acompañara para que identificara a una persona a la otrora delegación Venustiano Carranza. Tras negarse por sospechar que era un engaño, Juana accedió a ir, pero antes de llegar, vocearon a los judiciales para indicarles que la llevaran a “homicidios”.

“Cuando llegamos me aventaron pa’ adentro de la oficina del fiscal, uno de los judiciales se sube en mi espalda y me pega, desde ahí tengo el mal de la cadera, no dije nada. Me bajan a certificar, cuando me suben, dijeron es que ‘tú los mataste’”, recordó y así comenzó su proceso penal que aunque siempre negó los crímenes, tuvo que confesarse culpable al ser obligada y torturada; sin eembargo asegura: “Soy luchadora, no soy asesina”.