"Ellas sí estuvieron retenidas": madre de una de las mujeres colombianas revela nuevos detalles del sobre su presunta desaparición

La madre de una de las ocho mujeres colombinas, que supuestamente estuvieron desaparecidas en Tabasco, contradijo lo dicho por el gobierno mexicano y sentenció que las jóvenes sí estuvieron privadas de su libertad por un grupo criminal. Las declaraciones de la mujer van en contra de la versión de las autoridades estatales, quienes incluso difundieron un video donde Mariana García Muñoz (una de las presuntas víctimas) asegura que todas estaban en la entidad por su propia voluntad.

Según información presentada por el periodista Ciro Gómez Leyva, la madre de una de las mujeres habría participado en una entrevista con medios locales. En su participación, la mujer habría revelado inquietantes detalles sobre el caso, asegurando que su hija y otras siete jóvenes fueron privadas de su libertad el pasado 5 de enero por un grupo criminal.

Una de las presuntas víctimas dijo que estuvieron en el estado por voluntad propia. Foto: Fiscalía de Tabasco.

¿Las mujeres colombianas fueron secuestradas?

"No, ellas sí estuvieron retenidas. Obvio fue en contra de la voluntad de ellas, porque esas niñas no querían estar ahí. Las tenía un grupo, no sé que grupo, pero sé que es algo ilegal", dijo la mujer para el medio XEVT. La madre de familia también detalló que su hija y las demás jóvenes sí recibían comida, pero sus captores únicamente les dieron un celular para todas, esto para que ellas se pudieran comunicar con sus familiares.

"Y esas niñas, estuvieron 8 días, 9 días, desde el 5 de enero y hasta el día de ayer, estuvieron retenidas, solo que les daban comida, sí, se quedaban dormidas, sí eso es verdad. Les dieron un número para que entre todas se lo turnaban, una cada hora lo tenía, una hora cada niña, como para poder comunicarse con nosotros como familia”, comentó la madre de una de las supuestas víctimas.

Las mujeres regresarán a Colombia. Foto: Fiscalía de Tabasco.

Madre de una de las mujeres colombianas asegura que habló con su hija

La mujer también aseguró que su hija y el resto de las jóvenes fueron liberadas gracias a la presión de los medios de comunicación y agregó que la "justicia" no llegó a rescatarlas durante el tiempo que presuntamente estuvieron privadas de su libertad: "las personas que las tenían gracias a la presión de la opinión pública, las liberaron, pero que la justicia hubiera hecho un rescate o hubiera llegado allá donde ellas estaban eso jamás lo hicieron".

Finalmente, dio a conocer que durante las llamadas que tuvo con su hija la escuchó llorando, al igual que otras de las jóvenes. Por lo que pide reencontrarse con ella lo más pronto posible: "ella me decía: ‘mamá estamos aburridas de estar aquí encerradas’, siempre lloraba, todas las niñas, al momento que charlaban con nosotros siempre lloraban, angustiadas". Cabe mencionar que siete de las ocho mujeres serán regresadas a Colombia, donde se espera que se reúnan con sus familiares.