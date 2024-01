"Estamos acá de voluntad": asegura una de las mujeres colombianas que presuntamente desapareció en México

Una joven, identificada como Mariana García Muñoz - quien aparentemente sería una de las ocho mujeres colombianas que fueron reportadas como desaparecidas en México -, reapareció en un video y aseguró que actualmente se encuentran en la Fiscalía de Tabasco, donde reciben atención y dan sus declaraciones sobre lo que ocurrió, ya que según sus propias palabras nunca estuvieron en peligro.

"Hola, yo soy Mariana García Muñoz. Me encuentro en la Fiscalía de Tabasco, yo me encuentro bien de salud. Apenas me doy cuenta que nos estaban buscando por todo México, con esos videos que montaron”, dijo la mujer en un video que posteriormente se difundió en redes sociales como X, antes Twitter.

Las mujeres acudieron a la Fiscalía por voluntad propia. Foto: @FGETabasco.

¿Mujeres colombianas fueron a la Fiscalía por su propia voluntad?

La joven dio a conocer que ella acudió a la Fiscalía por su propia voluntad, añadió que ha recibido un buen trato por parte de las autoridades y aclaró que en realidad eran 8 mujeres colombianas y no 9, como se reportó al inicio: "nosotros estamos acá de voluntad. Aclaro éramos 8 chicas, no 9. Y aquí en la Fiscalía de Tabasco, nos están tratando bien", sentenció.

Al ser cuestionada sobre el audio que circuló en redes sociales - donde se escucha a la mujer pedirle a su madre que haga oraciones por ella - Mariana García declaró que lo envió en estado de ebriedad y que estaba siendo muy sentimental: "pero estaba como borracha. Porque, pues estaba más bien sentimental con ella, por eso le pedía perdón y todo”, explicó.

¿Qué decía el audio que Mariana envió a su madre?

El periodista Ciro Gómez Leyva fue quien difundió el mensaje presuntamente enviado por Mariana García, en el audio se escucha a la mujer decir lo siguiente: "mami, te amo mucho. Yo estoy bien, recen mucho por mí y por esas muchachas, somos varias. Apenas tenga mi celular aquí, me comunico con usted. Perdóneme, mami, por todo, por todo, por todo”. Ahora, la joven ha comentado que envió dicho mensaje cuando se encontraba "sentimental" y en estado de ebriedad.

Finalmente, la mujer reveló que llegó a Tabasco el pasado 5 de enero, como se ha informado en medios de comunicación. Añadió que tiene todos sus documentos en regla y que se encuentran en una casa, cuya ubicación no reveló. Las declaraciones de la mujer se hicieron virales en redes sociales, donde rápidamente fueron compartidas por cientos de internautas.