Claudia Sheinbaum pide que no se use a México como punta de disputa en el proceso electoral de EU

La Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió que no se use a México como punta de disputa en el proceso electoral de Estados Unidos.

En un panel de medios de comunicación de Tamaulipas, donde participó El Heraldo Media Group, la virtual candidata presidencial señaló que ese discurso ya no permea como antes.

"Lo que no estamos de acuerdo es que se utilice a México más en el periodo electoral que viene en Estados Unidos como punta de disputa entre los partidos políticos o para tratar de convencer em estas declaraciones recientes de senadores republicanos, donde dicen que van a invadir.

"La verdad es que les va muy mal cuando dicen eso, si antes les servía de discurso político, ahora no, cada vez que dicen eso, todos los mexicanos y mexicanas que están en Estados Unidos no lo ven bien, la recomendación es que no se use a México en este proceso electoral", enfatizó desde un hotel de Tampico.

Marcelo tiene la decisión de seguir o no en Morena

En días recientes, políticos estadounidenses hicieron declaraciones sobre la situación de seguridad en el país.

Sobre el caso de Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum afirmó que la decisión de seguir o no en el movimiento está en manos del excanciller.

"Es un asunto de él, es una decisión que él tiene que tomar", dijo.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que el proceso de la impugnación al proceso interno para definir la Coordinación de la Defensa de la Transformación continúa por parte de Morena.

En el encuentro se abordaron temas de seguridad, migración, agua y la definición de los puestos de elección popular.

Más gente se sigue sumando a su proyecto

La coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, aseguró que ciudadanos, empresarios y mucha gente de otros políticos se siguen sumando a su proyecto de cara al 2024.

Expuso distintas ideas, como el apoyo de que la Guardia Nacional siga siendo respaldada por la Secretaría de la Defensa Nacional, e incluso alzó la voz para que en las elecciones de Estados Unidos México no sea utilizado.

"Ahí estamos invitando a muchos sectores de la sociedad, a todas las clases sociales, desde empresarios de alto recurso económico, clases medias, trabajadores, trabajadoras, a distintos oficios, profesiones, académicos, artistas, deportistas, quieren hacer parte de la transformación, que en realidad lo que está pasando del otro lado en el frente que en realidad a mí no me gusta llamarle frente amplio, porque en realidad son el PRI y el PAN".

"Del otro lado realmente hay mucha gente que ya no quiere estar ahí, que ya no hay ideología, no hay pensamiento, no hay proyecto de nación, lo que los une es el regreso al pasado de corrupcion y al mismo tiempo el negocio, porque realmente eso es lo que los une".

Manifestó que a los integrantes de la Cuarta Transformación los une un proyecto de nación "y mucha gente que estaba cerca de aquel grupo o aquellos partidos políticos o que sencillamente no tenía partido político y que quiere y está convencido de la transformación lo invitamos a ser parte de este proyecto y nos ha ido muy bien la verdad".

