INE ordena bajar video a Claudia Sheinbaum sobre recorrido en un mercado

A través de su cuenta oficial de "X", antes Twitter, Claudia Sheinbaum, Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, compartió con sus seguidores que el Instituto Nacional Electoral (INE) le solicitó retirar una publicación referente a su visita a un mercado público en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Dicho contenido fue publicado el pasado 2 de agosto en las redes sociales de la ex mandataria capitalina, quien señaló en un mensaje que acompañó al video: "Pasamos a recargar baterías y a comer unas deliciosas albóndigas en la fonda “Sánchez” del mercado “El Molinito” en Naucalpan. Muy recomendables".

Hay que recordar que Claudia Sheinbaum se encuentra en su gira "La esperanza que nos une", con el propósito de seguir sumando simpatizantes a su movimiento y formar los comités de defensa en todo el país, los cuales contarán con la misión de visitar la mayor cantidad de hogares en el país y consolidar la fuerza territorial que tiene el partido. Hasta ahora, la militante de Morena no ha dado a conocer los motivos por los que tendrá que bajar el video.

Claudia Sheinbaum durante evento en Oaxaca. Foto: Twitter @Claudiashein.

Oposición lleva sus quejas al INE

En diferentes ocasiones, los partidos opositores al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) han llevado sus quejas ante el INE, por lo que consideran actos anticipados de campaña, publicidad o cualquier otra apología anticipa de cara al 2024, por lo que el instituto ha llevado a cabo la revisión de las mismas.

Ante esta situación, Claudia Sheinbaum ha sido obligada a retirar diversos materiales, aunque ha asegurado que si bien no está de acuerdo, acatará las instrucciones de las autoridades. Además, ha pedido a sus simpatizantes que se hagan las cosas bien, es decir, mostrar su apoyo sin romper las reglas del instituto electoral.

Claudia Sheinbaum en Hidalgo Foto: Archivo

"Creo que soy la persona que más quejas tiene ante el Instituto (Nacional Electoral) y no precisamente hay más muestras de apoyo de un lado, que del otro, no me preocupa, la verdad, más bien, ocuparnos de seguir adelante con la ciudad” expresó a finales del 2022.

En el video que el INE pidió bajar a la militante de Morena, se aprecia al inicio a Claudia Sheinbaum conviviendo con cuatro mujeres de la Fonda Sánchez, en el Mercado del Molinito, de Naucalpan. Después de asegurar que la comida es deliciosa, la científica asegura que hay que apoyar a los mercados públicos: "es muy importante que entre todas y todos vayamos no sólo a centros comerciales y demás, sino fortalezcamos a lo que es nuestro origen".

De igual forma, al inicio y al final se escuchan porras de apoyo a la Dra., en las que que se escucha "¡Claudia, Claudia, ra, ra, ra!".