Atención al Migrante en Tijuana piden celeridad de obras para evitar cruces ilegales en la frontera

Tras los cruces ilegales que se han registrado en los últimos días en la ciudad de Tijuana, Baja California el director de Atención al Migrante Municipal, Enrique Lucero Vazquez declaró que les preocupa que la ciudad fronteriza se convierta en Piedras Negras.

Mencionó que es importante que las autoridades estadounidenses aceleren las obras de remodelación para evitar que los inmigrantes aprovechen la situación e intenten un cruce ilegal.

Migrantes esperan su turno para revisión de papeleo Foto: especial

"No queremos privarles su derecho de asilo, no es la forma de hacerlo, están desbordando los procesamientos de Border Patrol y CBP, ya vimos las consecuencias y no queremos que Tijuana se convierta en Piedras Negras o Ciudad Juárez ¨, expresó Lucero Vazquez.