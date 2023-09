Hallan cuerpo en el Río Grijalva: autoridades investigan si se trata de Regina, niña que desapareció en Villahermosa

Las autoridades de Tabasco rescataron, este martes 26 de septiembre, el cuerpo de una persona que se encontraba flotando en aguas del río Grijalva. El hallazgo fue realizado por habitantes la ranchería Acachapan y Colmena, en la tercera sección del municipio de Centro. De acuerdo con medios locales, los pobladores llamaron al 911 para reportar que el cadáver de una menor de edad se encontraba sumergido dentro de la corriente. Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y de la Fiscalía General del Estado, para recuperar los restos.

El lugar donde se encontraba el cuerpo quedó acordonado por la Fiscalía General del Estado de Tabasco, mientras que el cadáver recuperado fue trasladado a las instalaciones del SEMEFO, donde se realizará la autopsia correspondiente, para esclarecer las causas de la muerte. De forma preliminar, medios locales reportan que los restos presuntamente corresponderían con los de la menor Regina, una pequeña de tres años que fue reportada como desaparecida desde el pasado domingo 24 de septiembre.

La pequeña desapareció el pasado 24 de septiembre. Foto: @FGETabasco.

¿Qué le pasó a Regina, la niña que desapareció en Tabasco?

Regina, de tres años de edad, desapareció mientras sus padres comían en el restaurante “La Lupita”, ubicado en Camino a Parrila, en la capital de Tabasco. De acuerdo con las autoridades locales, los padres de la menor, identificados como Nathaly y Roberto, acudieron al establecimiento para comer mariscos y la pequeña decidió salir a jugar en la zona infantil, donde también se encontraban otros dos niños y una empleada encargada de la vigilancia.

En cuestión de minutos la menor de edad desapareció, sin que nadie se diera cuenta de lo que ocurrió. Sus padres y voluntarios iniciaron una intensa búsqueda por todo el restaurante y sus alrededores, hasta que dieron aviso a las autoridades. La ficha de búsqueda de la menor se difundió en redes sociales, mientras que buzos montaron un operativo para buscar a la pequeña en un río que se ubica a escasos metros del restaurante donde fue vista por última vez. Hasta ahora, los padres de la pequeña no han confirmado que el cuerpo encontrado en el río Grijalva sea de Regina, pero medios locales reportan que aparentemente las características del cadáver coinciden con las de la niña.

Las autoridades recuperaron el cuerpo en el río. Foto: especial.

Carmen Julia Ruiz Córdova, la tía de la niña, declaró ante medios locales que los hechos parecían "muy raros", ya que la niña es "especial" y solo le hacía casos a sus papás. "Solamente se comunica con sus papás, por eso es muy raro que se haya ido con alguien. La niña es especial, esos niños solo le tienen confianza a las personas que están ahí con ellos, no confían en nadie más", declaró la mujer al ser entrevistada. Agregó que la pequeña no se iría a ningún lado sin sus papás: "la niña no da un paso a irse si no está su mamá o su papá".

SIGUE LEYENDO

Regina jugaba en el área infantil de un restaurante junto al río, pero desapareció: activan Alerta Amber en Tabasco

Localizan con vida a Gretel, niña desaparecida en Acapulco