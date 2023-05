Encuentran a niña desaparecida en 2017 gracias a una persona que la reconoció por la serie Misterios Sin Resolver de Netflix

La historia de Kayla Uhbehaun resonó en todo Estados Unidos y la que empezó como una trágica historia finalmente tuvo un final feliz para su familia. La joven desapareció un 4 de julio del 2017, cuando fue abruptamente separada de su padre. Los hechos ocurrieron en South Elgin, un suburbio de Chicago, Illinois, Estados Unidos; y gracias a que un hombre reconoció a la joven en un documental de Netflix, es que su tutor pudo dar con ella. Seis años después, las súplicas de Ryan Iserka fueron escuchadas y meses más tarde de que la joven cumpliese 15 años, regresó a casa.

Kayla Uhbehaun ahora tiene 15 años, los cumplió el pasado 5 de enero del año en curso. FOTO: Redes Sociales y Especial

Gracias a la denuncia de un residente de Carolina del Norte, que previamente vio el documental y se enteró del caso, es que la policía dio con el paradero de la joven. El hombre —en calidad de anónimo— dijo que después de ver el filme de Netflix "Misterios sin resolver" se enteró del caso de Kayla Uhbehaun, quien desapareció a los 9 años tras ser raptada por su madre, quien cabe recalcar que carecía de la custodia de la infante. Fue reconocida por este héroe desconocido e inmediatamente presentó una denuncia formal con las autoridades.

El padre siempre tuvo la custodia legal de la infante y la madre solo la iba a visitar dos veces a la semana. FOTO: Redes Sociales y Especial

De acuerdo con la declaración "del salvador" se mencionó a las autoridades que mientras se encontraba trabajando vio a una joven muy parecida a la niña desaparecida en 2017, la cual permanecía a lado de una mujer identificada como Heather Unbehaun, madre biológica de la menor de edad. Aunque en un principio su conjetura no tenía los suficientes argumentos, para sorpresa de las autoridades, acertó en su hipótesis. Más tarde, cuando el padre se enteró de que podría reunirse nuevamente con su hija, le pidió a los medios de comunicación respetar su privacidad para poder conectar nuevamente con su pequeña, dado que seis años los distanciaron y su "niña" pasó a ser una adolescente en un abrir y cerrar de ojos.

Y es que lo más conmovedor de este caso fue que el tutor legal nunca descuidó la búsqueda de su hija. A principios de año, Ryan Iserka escribió en la página de Facebook dedicada a la búsqueda de la joven "traigan a Kayla a casa", esto como un homenaje para ella, dado que justo el 5 de enero, Kayla Uhbehaun cumplió 15 años y el padre no quería pasar por alto dicha fecha. Sin embargo, tras esta y otras publicaciones en las que el tutor suplicaba que le devolvieran a su hija, finalmente fueron escuchadas y todo "hizo clic" para que se reuniera con ella y se hiciese justicia en contra de su expareja.

"La verdad es que sigo vivo y te quiero con cada latido de mi corazón. Te quiero tanto que no hay límites para medirlo. Te he amado desde antes de que estuvieras viva, cuando eras sólo una posibilidad. He soñado con ser tu papá desde que era un niño pequeño. Y te he amado a través de todo esto, pase lo que pase y te seguiré amando siempre. Nunca he querido nada más que lo mejor para ti, y siento que parte de eso es estar en la vida del otro", se leyó en este último post de Ryan Iserka.