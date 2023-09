María Elena Ríos teme por su vida, señala que jueza encargada de su caso ha liberado a feminicidas

La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos alertó nuevamente sobre el riesgo que corre su vida al dar a conocer que su caso fue turnado a la jueza María Teresa Quevedo Sánchez, a quien acusó de liberar feminicidas.

A través de su cuenta de X ( antes Twitter), la mujer oriunda de la Mixteca, exigió al Tribunal Superior de Justicia del Estado dejar de favorecer a Juan Antonio Verá Carrizal, quien pretendió, dijo, matarla.

“La nueva Jueza MARÍA TERESA QUEVEDO SÁNCHEZ a quien le fue turnado mi caso vs #VeraCarrizal pretende dejarlo en libertad y NUEVAMENTE PONE EN RIESGO MI VIDA. Esta Jueza MARÍA TERESA QUEVEDO SÁNCHEZ, es conocida por liberar a feminicidas en #Oaxaca”, escribió.

En este sentido pidió a la sociedad civil no dejarla sola “estoy muy cansada de luchar contra un sistema que por presiones políticas no me permite acceder a la justicia que merezco y que merecemos todas las mujeres. #ayúdenme por favor a difundir esta situación para que llegue a las personas adecuadas”, dijo.

El pasado 15 de septiembre, María Elena fue atacada a balazos mientras se dirigía a Huajuapan de León, por lo que solicitó el apoyo de las autoridades.

