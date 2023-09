La historia detrás del "Chucky" asaltante y la FOTO viral del muñeco esposado

Autoridades detuvieron a un hombre que, para cometer atracos, aterrorizaba a sus víctimas de una manera particular: utilizaba a un muñeco de la película Chucky. De acuerdo con reportes de medios locales, el presunto asaltante colocaba en las manos del juguete un cuchillo de verdad para amedrentar y pedía dinero mientras deambulaba por las calles de la zona centro del municipio de Monclova, en el estado de Coahuila.

En entrevista para medios de comunicación, el hoy exdirector de la policía municipal, Juan Raúl Alcocer, informó que el detenido fue identificado como Carlos “N” y que al momento de ser arrestado y de cometer sus atracos estaba bajo la influencia de algún estupefaciente y con la figura del muñeco asesino inspirado en el personaje de Charles Lee Ray.

La polémica por las fotos de "Chucky" esposado

No obstante, la polémica no se hizo esperar aunque no por el modus operandi del presunto hampón, sino por la actuación de las autoridades locales, a quienes se les ocurrió esposar al muñeco, supuestamente por la insistencia de los periodistas que presenciaron la "detención" del "cómplice" y el traslado hasta los separos municipales bajo los cargos de alteración el orden público y por poner en riesgo la integridad de la ciudadanía.

La oficial posó junto al muñeco "detenido". Foto: Redes Sociales

No obstante, lo que más generó críticas fue el momento en el que, como si se tratara de un arresto real, la oficial posó para las cámaras sosteniendo a la figura del "muñeco diabólico". En días recientes, las imágenes de la insólita detención comenzaron a circular en redes sociales y han provocado todo tipo de reacciones; no obstante, aunque muchos consideraron gracioso el "arresto" del muñeco, trascendió que debido a sus acciones la uniformada recibió una sanción "por no tomarse en serio su trabajo". Mientras tanto, el detenido fue liberado tras cumplir su sanción por faltas administrativas.

El muñeco fue llevado a los separos junto a su dueño. Foto: Especial

