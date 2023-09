Bloquean Glorieta "Deprimida Chiluca", manifestantes exigen justicia para menor abusada por su tío

La mañana de este viernes 22 de septiembre se registró una movilización en el municipio de Atizapán en el Estado de México, donde un grupo de familiares decidieron bloquear la Avenida Jorge Jiménez Cantú a la altura de la Glorieta conocida como "Deprimida Chiluca". ¿La razón? Piden a las autoridades mexiquenses justicia por una menor de 4 años de edad que fue abusada sexualmente por un sujeto de nombre Alejandro "N", identificado como tío de la víctima.

"A nosotros la policía y a él un brazalete", "No más impunidad" y "A las niñas no se les toca", fueron las leyendas que se leían en las pancartas de los manifestantes, quienes pidieron ayuda a la fiscal Dylcia García, para que intervenga en el caso y no existan más irregularidades.

Cámaras del C5 del Edomex han informado que la movilización ha provocado una considerable congestión vial en aquella zona del Valle de México. Los inconformes aseguraron que no se marcharán hasta que logren un diálogo con la funcionaria mexiquense y exista otro proceso legal. Se calcula que la manifestación comenzó aproximadamente desde las 08:00 horas.

Por qué realizaron el bloqueo este viernes en Atizapán

Diversas organizaciones sociales dedicadas a defender los derechos de las infancias han relatado que Alejandro "N", acusado de abusar sexualmente de su sobrina, fue detenido el pasado 22 de marzo en la Zona Esmeralda de Atizapán, a las afueras del Tecnológico de aquel municipio.

Lo que ha generado la indignación es que tras un mes y medio de proceso, Alejandro "N" fue liberado con la medida cautelar de portar un brazalete, por lo que actualmente se encuentra recluído en su domicilio, cercano al de la menor de edad que se encuentra con su familia recibiendo atención especializada.

"Estamos cansadas de vivir en un mundo en donde el criminal está libre sin ninguna omisión. En un lugar en donde las fiscalías no hacen su trabajo, en donde puedes comprar autoridades a tu favor", se lee en un comunicado

Abuso sexual en México

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud Federal, durante el año de 2022, los hospitales en México atendieron por violencia sexual a 9 mil 959 personas de entre 1 y 17 años. Esta cifra significó un aumento de 21.8% con respecto a lo observado en 2021 (8 mil 179 casos en total).

En México, las víctimas de violencia sexual de entre 1 y 17 años son principalmente mujeres; ellas representaban el 92.9% de las niñas, niños y adolescentes atendidas por esta grave violación a sus derechos a nivel nacional en 2022.

Con información de la Red Nacional de los Derechos de infancia y Adolescencia en México

SEGUIR LEYENDO

"La queremos viva": Marisol desapareció el lunes, hoy su familia bloquea Insurgentes Sur para que la hallen

Manifestantes bloquean ambos sentidos de la autopista Toluca-Atlacomulco