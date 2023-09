Niño de 3 años muere tras caerle su casa encima durante las fuertes lluvias que azotaron al Edomex

Fuertes lluvias se registraron el pasado jueves 31 de agosto en el Estado de México, decenas de videos de lo que las precipitaciones pluviales dejaron circularon en redes sociales y pese a que varias personas se llevaron fuertes sustos, se creía que los aguaceros en distintos puntos habían dejado saldo blanco, pero no fue así. En Los Reyes La Paz un niño de tres años murió por las tormentas e inundaciones.

Medios locales dieron a conocer que el trágico hecho ocurrió en la colonia Lomas de San Sebastián, en una barranca, pues la lluvia causó fuertes inundaciones que a su vez provocaron fuertes corrientes como si fueran ríos y a su paso se llevaron dos casas de lámina que no resistieron el embate y la fuerza del agua. cuando esto ocurrió el pequeño también fue arrastrado.

Niño muere tras caer su casa por fuertes lluvias en Edomex

Telediario realizó una entrevista a la familia afectada, en el reportaje se informó que la presión del agua derrumbó la casa dejando a varias personas atrapadas, entre ellas Gael, el niño de tres años, una mujer embarazada y el bisabuelo del menor. El resto de la familia hizo lo posible por sacarlos, pero cuando llegaron hasta el pequeño ya había perdido la vida.

Algunas páginas de Facebook dedicadas a dar noticias locales dijeron que el niño murió ahogado, aunque no hay información oficial de la causa de la muerte del menor, solo se conocen los detalles que la propia familia reveló al medio antes citado.

Vecinos se unen para ayudar a la familia

Además de la irreparable pérdida, la familia del niño perdió todo su patrimonio, el agua se los quitó, no solo les derrumbó la casa, también echó a perder sus pertenencias, incluso perdieron el dinero que ahorraban. Pero en medio del dolor y la tragedia que están viviendo, vieron una luz de esperanza.

Y es que sus vecinos se unieron para ayudarles a recuperar las pocas cosas que no se echaron a perder, además los apoyan con agua y alimentos. Por su parte el Gobierno municipal les ha proporcionado colchonetas y algunas otras cosas, aunque no saben cómo recuperarán su patrimonio.

