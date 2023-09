Diputados aprueban ruta para análisis del Presupuesto para 2024

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados aprobó la ruta para llevar a cabo la discusión, dictaminación y aprobación del Paquete Económico 2024.

En reunión de trabajo, diputados federales aprobaron los acuerdos por los que se establece la participación de los grupos de trabajo para el análisis, los lineamientos para el procedimiento de participación de Comisiones Ordinarias, los lineamientos para la participación de representantes del Poder ejecutivo federal y Organismos Autónomos en las mesas de trabajo sobre examen y discusión del proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024.

También avalaron la convocatoria para la realización de Mesas de Diálogo bajo el esquema de Parlamento Abierto rumbo al PEF, en el que se contará con la participación de diversos especialistas y funcionarios.

Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, indicó que se busca que, con la ruta de discusión aprobada por todos los partidos políticos, se pueda tener listo el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación en la primera semana de noviembre.

Diputados federales aprobaron los acuerdos por los que se establece la participación de los grupos de trabajo para el análisis Créditos: Especial

“Y está en la perspectiva muy clara de que sea el mes de noviembre, la primera semana donde estemos atentos a poder presentarle al pleno de la Comisión de Presupuesto. Hay que recordar que tenemos un plazo primero que es la Ley de Ingresos que tenemos que aprobar en la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre”, explicó.

Precisó que, aprobada la Ley de Ingresos, en el Senado, lo cual debe suceder, a más tardar el 31 de octubre, se reunirán todos los criterios y opiniones que se tengan en las discusiones de la ruta y lineamientos aprobados.

Acciones y comparecencias

Indicó que habrá otra sesión ordinaria en la que plantearán la discusión el proyecto de dictamen que califica la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021 del Gobierno Federal, y en esa misma reunión se programará la comparecencia con el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para después declarar sesión permanente y presencial el trabajo para sacar adelante el PEF del próximo año.

Hamlet Almaguer, de Morena, adelantó que en la discusión del PEF, se revisará minuciosamente el presupuesto que recibe el Poder Judicial de la Federación y acabar con los privilegios que reciben con el dinero de los mexicanos.

“Los privilegios anulan los derechos de los mexicanos. Tenemos muchas dudas sobre los privilegios que persisten en el Poder Judicial. Tenemos dudas sobre el aguinaldo en compensaciones y bonos de apoyo por más de 3 mil 200 millones de pesos; sobre los 325 millones que piden para el seguro de vida; sobre los mil 262 millones de pesos que piden para el seguro de gastos médicos mayores de magistrados”, indicó.

La diputada del PAN, Sonia Rocha manifestó su esperanza de realmente modificar el presupuesto que envió el ejecutivo federal para realmente beneficiar a la población mexicana ya que no recauda y gasta más.

En el 2019, el presupuesto que el Presidente recibió fue de 5.8 billones y hoy vamos en 9.06 billones, 55% más. Tenemos un endeudamiento que se recibió con 10.5 billones y hoy son 16 billones; en Salud, ya lo dijeron, aumenta en el tema de IMSS Bienestar pero se disminuye en los programas de vacunación que son importantes, y que fuimos ejemplo en este país del esquema de vacunación que hoy no alcanzamos ni a un 60%”, apuntó

Jaime Bueno, del PRI, dijo que se tiene en esta discusión, una oportunidad más para hacer la diferencia, recordando que la labor que tienen es la de analizar el presupuesto, discutirlo responsablemente y modificarlo sobre todo cuando el gasto no corresponde a las necesidades de los mexicanos.

“En esta ocasión nos encontramos con un presupuesto insensible, que no atiende la realidad que está viviendo nuestro país, que definitivamente no es federalista y no es equilibrado. Olvida regiones enteras como la región norte del mismo y queda a deber en muchos temas como la salud que es un tema de vida o muerte, por mencionar”, dijo.

Este miércoles, está programada la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O en el pleno de la Cámara de Diputados, como parte de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno y explicación del Paquete Económico 2024.