En el Día Nacional de Protección Civil, los partidos de oposición en la Cámara de Diputados, lamentaron la desaparición del Fondo para Desastres Naturales y denunciaron la corrupción que se da en las construcciones, como la del Colegio Rébsamen.

Al abordar el tema, en tribuna, Diana María Teresa Lara Carreón del PAN, denunció que en México, por más que digan lo contrario, el gobierno es negligente en materia de protección civil y señaló que el dinero que se utilizaba para atender las emergencias y desastres naturales se desvió para otros intereses.

“Es francamente lamentable haber eliminado el FONDEN, haber gastado esa bolsa de dinero que ascendía a más de seis mil millones de pesos que seguramente, fueron gastados en estadios de béisbol o pagar deudas por cancelar contratos de obra o a proyectos sin viabilidad o perspectiva de largo alcance”, resaltó.

Denuncian desvío de recursos para otros intereses Foto: Especial

Un minuto de silencio por las víctimas

Marcelino Castañeda, del PRD, quien pidió un minuto de silencio por las víctimas y un minuto de aplausos para los integrantes de los cuerpos de rescate y protección civil, también resaltó la corrupción que se ha dado en la autorización de construcciones que han dejado muerte y sufrimiento como ocurrió a las víctimas del Colegio Rébsamen.

“Quiero terminar recordando que la corrupción es un cáncer que cuesta vidas humanas; el Rébsamen no se olvida. A seis años, sólo hay chivos expiatorios tras las rejas, la culpabilidad se trasladó a personas que no tienen culpa, no se habla de los verdaderos responsables directos de esta tragedia”, expresó

En respuesta, Arturo Roberto Hernández Tapia, de Morena, indicó que en los anteriores gobiernos se registró la corrupción y acusó que fue Miguel Ángel Mancera quien autorizó la construcción de un piso más para el centro escolar de Tlalpan que se derrumbó en el 2027.

“Le recuerdo a los diputados desmemoriados que 13 mil millones de pesos del programa Nacional de Reconstrucción fueron robados por el gobierno de (Enrique) Peña Nieto, dejando en el desamparo a miles de mexicanos, y los dictámenes del colegio Rébsamen fueron aprobados por su aliado el jefe de Gobierno en ese entonces, (Miguel Ángel) Mancera”, aseguró.

Antes, el diputado federal del Partido del Trabajo, Jaime Baltierra García solicitó dejar a un lado el golpeteo político este 19 de septiembre por ser un día de duelo nacional y respetar a las víctimas de los sismos, pero no le hicieron caso.

Con información de Elia Castillo.

