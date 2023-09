El cantante que predijo su muerte en un corrido y dejó instrucciones para la venganza

El mundo del espectáculo, específicamente la escena de la música norteña, vivió momentos de gran tristeza cuando uno de los grandes intérpretes de la época, Tomás Eduardo Tovar Rascón, mejor conocido como Tito Torbellino (Tito y su Torbellino), fue asesinado a tiros.

Tomás era un cantautor principalmente de corridos, aunque su catálogo también tiene música romántica, nacido en la ciudad de Phoenix Arizona en el año 1981, pero de familia oriunda de Ciudad Obregón, en el estado fronterizo de Sonora, quienes tuvieron que migrar. Su sueño de ser cantante comenzó en la secundaria, misma que abandonó para dedicarse cien por cien a tocar el acordeón.

Tito Torbellino fue asesinado a tiros el día 29 de mayo del año 2014. De acuerdo con las autoridades locales, recibió un total de 6 balazos a quemarropa, luego de asistir a un restaurante de comida china en la calle de Guerrero de Ciudad Obregón, Sonora. Agregaron que se trató de armas 9 mm.

Luego del ataque, mismo que ocurrió alrededor de las 15:10 horas del 15 de noviembre, el cantante todavía seguía con vida, por lo que testigos llamaron a los números de emergencia, y lograron trasladarlo hasta la unidad médica más cercana, pero lamentablemente se confirmó que ya no contaban con signos vitales.

Su muerte desató gran polémica, pues debido a las letras de sus canciones, algunas de ellas narcocorridos sobre los más poderosos capos del crimen organizado. Nunca se pudo comprobar que estuviera ligado al mundo criminal, pero sí comenzó a correr el rumor de que presentía su muerte, e incluso compuso una canción con la forma en que moriría, e instrucciones para su entierro y la venganza.

Un año antes de su asesinato, Tito grabó un tema que fue sumamente comentado por la comunidad de fanáticos. Se trata de una especie de corrido en el que habla de su muerte, pero describiéndola tal y como sucedió. Muchos dicen que podía presentir el crimen que le arrebató los prósperos años de carrera que tenía por delante.

Se trata de la canción "Al que se animó", misma que fue incluida en el disco titulado No eres tú, ahora soy yo, mismo que vio la luz en el año 2013, y que todavía hoy recibe numerosas críticas positivas debido a la gran calidad de sus composiciones; además, resulta clave para entender toda su carrera.

A diferencia de sus demás canciones con tintes norteños, la canción "que presagia su muerte" fue acompañada por una banda sinaloense de tambora, tarola, y sección de metales. Desde un principio es bastante descriptivo con la forma en que morirá, pero también asegura que hay varias razones por las que podría ser así.

"Si me matan a balazos quiero morir con valor, aunque mi cuerpo quede echo pedazos, pero contestando me conformo yo. Si muriera por no ser sincero ni me entierren, por favor, pero si muero porque defiendo lo que es mío y tengo, háganme un favor..."