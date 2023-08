"Nos dieron una clase de cinismo": investigadora del Cinvestav acusa falta de autocrítica en libros de texto gratuitos

Alma Maldonado, del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV, habló sobre la presentación de los contenidos de los libros de texto gratuitos, por parte de la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez y otros involucrados en el proceso de edición de los materiales de trabajo. Lamentó que la presentación estuviera llena de halagos y de aplausos para el proceso de elaboración.

"Ayer nos dieron una clase de cinismo, con esta actitud tan retadora que ha mostrado Marx Arriaga, con cero autocrítica"

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Media Group, la investigadora reiteró que no sólo se trata de errores ortográficos en los libros de texto gratuitos, sino de muchos otros aspectos en los que ha fallado este proceso:

1.- Errores ortográficos

2.- Problemas conceptuales

3.- Falta de explicaciones y malas explicaciones

4.- Datos equivocados

5.- Ausencia de contenidos específicos

6.- Imprecisiones, como en el caso del nacimiento de Benito Juárez

Los libros tienen diferentes tipos de errores

FOTO: Archivo

"No hay matemáticas y las matemáticas que hay, están mal"

Además, Alma Maldonado lamentó que se haya reducido a sólo 22 el número de páginas con contenido de matemáticas y que se sacara una buena parte de las ciencias exactas de los programas. "No hay matemáticas y las matemáticas que hay, están mal", dijo. Explicó que hay muchos contenidos que no se entregan en los cursos apropiados y que no son adecuados para las edades específicas de los alumnos.

Criticó que en la presentación de los libros de texto gratuitos presumieron que hicieron 900 evaluaciones y revisiones.

"Pero eso no es para presumir, porque si después de 900 revisiones te da ese resultado, no hay nada que presumir"

Por último aseguró que es imposible que una persona forme ciudadanos críticos, si se está haciendo sesgo a la información y sólo se muestra un lado de la historia.