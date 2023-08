FOTOS: tráiler choca contra un edificio y ocasiona aparatoso en Monterrey, el conductor se quedó sin frenos

La mañana de este jueves 31 de agosto, un tráiler chocó contra un edificio en construcción ubicado al poniente de la capital de Nuevo León. De acuerdo con el reporte preliminar, los frenos de la unidad de carga pesada fallaron y al conductor no le quedó más que meterse a la zona de obra.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Protección Civil de Monterrey confirmó que el accidente tuvo lugar en el cruce de las avenidas Aarón Sáenz y Rogelio Cantú, colonia Santa María, en la zona de San Jerónimo. Detallaron que el tráiler se estrelló directamente contra una columna del edificio, lo que provocó que la carga del vehículo saliera disparada y quedara tirada en el suelo.

Ninguna vialidad cercana resultó afectada. FOTO:

Protección Civil Monterrey

Tráiler choca contra edificio de construcción en Monterrey, dos heridos

El vehículo de carga pertenece a la razón social Karesan y trasladaba alrededor de 25 a 30 toneladas de agua embotellada. Aunque el accidente se notó sumamente aparatoso, la unidad no se impactó contra ningún otro automóvil particular, sin embargo dejó como saldo dos personas heridas, que eran los pasajeros del tráiler además de la caja y la cabina de la unidad completamente deshechas, aunque no de gravedad.

Medios locales detallaron que la unidad de transporte provenía de una zona industrial ubicada en el municipio de Salinas Victoria y su destino era un centro comercial cercano al sitió donde se suscitó el percance.

Por su parte, las autoridades locales detallaron que ninguna de las vialidades de la zona fue afectada puesto que el camión se estrelló dentro del edificio en obra negra, asimismo, las acciones que implementaron los elementos de seguridad para resguardar la zona, fue alertar a los automovilistas para evitar la zona en lo que realizaban las maniobras de limpieza y retiro del vehículo de carga, todo con el afán de que no detonaran mayores complicaciones.

