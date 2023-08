VIDEO: tráiler impacta a dos vehículos que se habían accidentado minutos antes

En Michoacán un tráiler chocó contra dos automóviles particulares que se encontraban estacionados después de haber tenido un percance vehicular entre ellos. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 298 de la autopista Siglo XXI, exactamente en el tramo de la caseta Feliciano, con dirección al puerto de Lázaro Cárdenas. El video de lo sucedido quedó documentado gracias a las cámaras de seguridad del vehículo pesado y se ha hecho viral en redes sociales, donde decenas de internautas debatieron sobre los accidentes vehiculares que se registran cada día en esa vialidad.

En las imágenes se observa que el conductor del tráiler circulaba de noche por la autopista cuando de pronto aparecen dos vehículos particulares obstruyendo el camino. Los automóviles estaban completamente apagados, por lo que el chofer del vehículo pesado no se percató de su presencia y terminó impactando contra ambos. Aparentemente, los carros habían tenido un percance vehícular entre ellos, pero no pusieron los señalamientos necesarios para advertir de su presencia a otros automovilistas.

El conductor del tráiler no pudo frenar a tiempo. Foto: captura de pantalla.

Tráiler choca contra autos en la autopista Siglo XXI: no hay heridos

De acuerdo con medios locales, los automovilistas comentaron que habían tenido un percance vehicular segundos antes de que el tráiler apareciera, por lo que no tuvieron tiempo de realizar los señalamientos necesarios. Afortunadamente, no hubo reporte de personas lesionadas y los daños únicamente fueron materiales; los carros particulares quedaron parcialmente destruidos del costado izquierdo, pero los conductores ya no se encontraban a bordo de los autos, por lo que resultaron ilesos.

En redes sociales, decenas de internautas reaccionaron a la grabación y arremetieron contra los automovilistas, acusándolos de “imprudentes” por haber apagado sus luces y no advertir de su presencia a los automovilistas que circulaban por la zona. Cabe mencionar que la vialidad ha registrado accidentes con frecuencia, por lo que las personas han exhortado a las autoridades a incrementar la vigilancia para evitar accidentes relacionados al exceso de velocidad.

Los vehículos particulares habían tenido un percance vial segundos antes. Foto: captura de pantalla.

El pasado domingo 20 de agosto un hombre de 47 años murió al derrapar la motocicleta en la que viajaba sobre la Autopista Siglo XXI, con dirección a la ciudad de Cuautla; las autoridades confirmaron que el sujeto circulaba a exceso de velocidad, motivo por el cual perdió el control de su vehículo y terminó cayendo al asfalto. Como consecuencia de sus lesiones, el motociclista no sobrevivió y murió en el lugar.

