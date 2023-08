Caso Lagos de Moreno: los hermanos "desaparecidos" desmienten su secuestro, pero no hay pista de los otro cinco

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se tiene “nada en definitiva” sobre el caso de los cinco jóvenes reportados como desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco. Durante la conferencia de prensa matutina, enfatizó que se está apoyando a la investigación y se coordina con las autoridades del gobierno de Jalisco. Aclaró que por el momento no podría dar mayor información sobre el caso.

“Miren, miren, se sigue cooperando, ayudando en toda la investigación para encontrar a los jóvenes de Los Altos, de Lagos de Moreno, hasta ahora no se tiene nada en definitivo, eso es lo que puedo informarles”, dijo.

“No podemos transmitir más información más que esa, se están haciendo análisis, estamos ayudando al gobierno de Jalisco”, expresó en el salón Tesorería.

Los jóvenes son buscados por las autoridades de México. FOTO: Redes sociales.

Hay una pesquisa por parte de la SSPC

El jueves 17 de agosto, el presidente informó que un grupo especializado en secuestros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) atiende el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.

También señaló que está apoyando en las investigaciones de los jóvenes Diego Lara y Uriel Galván de los desaparecidos, de los que no se conoce su ubicación desde el 11 de agosto de este año.?

Fue falsa la desaparición de los cinco hermanos

Al final de la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la difusión de un presunto secuestro de un grupo de hermanos en Jalisco, que resultó falsa.

Dijo que después de la difusión de “mentiras falsas”, los jóvenes presuntamente retenidos desmintieron la noticia del presunto secuestro y aclararon que se encuentran en Estados Unidos.

Aseguró que no se puede comunicar más que la coordinación que hay en la entidad. FOTO: Presidencia.

Pide a la gente no creer lo que ve en internet

“También quiero aprovechar para pedir que no acepten todo lo que sale en las redes sociales porque hay muchas mentiras falsas, por ejemplo ayer, antier e incluso gente bien intencionada ¿no? Qué se creyó que ya habían desaparecido cinco jóvenes más, hermanos, pues resulta que no fue así, estar en Estados Unidos, ellos mismos ya salieron a decirlo”, afirmó.

“Estuvo como dos días en las redes la noticia, si nos metemos a hacer el análisis, asegúrate que en todos los noticieros, pero ya para qué, en todos los noticieros cuando no era cierto, entonces hay que tener cuidado, nada más, No se trata, nosotros no vamos a ocultar nada, que quede claro, no somos tapadera”, aseveró.