Colectivos piden a la sociedad solidarizarse con desaparición de personas en Lagos de Moreno

Diversos colectivos, de causas diversas, se pronunciaron este día porque las autoridades y la sociedad se sensibilice de lo que sucede en Jalisco con las desapariciones.

Al momento, lamentaron la situación que ocurre en diversos municipios, especialmente lo que ocurre en Lagos de Moreno y se solidarizaron con las familias de Dante, Diego, Jaime, Roberto y Uriel, de quienes exigieron a las autoridades su presentación.

Además, frente a Palacio de Gobierno leyeron un manifiesto en el que exponen sentirse a merced del crimen organizado, quienes están llevando a cabo un verdadero genocidio con el levantamiento, secuestro y desapariciones forzadas de miles y miles personas.

Como es públicamente reconocido, Jalisco ocupa el primer lugar en personas desaparecidas con casi 15 mil.

"Durante la administración de Enrique Alfaro, no sólo hemos alcanzado este terrible primer lugar, que nuestras familias han pagado con sufrimiento, incertidumbre, enfermedad y muerte. También se nos ha informado públicamente por este “desgobierno”, que sus instituciones encargadas de perseguir estos delitos y presentar con vida a las personas desaparecidas: Se encuentran infiltradas por los delincuentes que cometen esos delitos (6 de junio de 2020)", señalaron.

También refirieron los malos tratos a los que los familiares de personas desaparecidas se enfrentan principalmente en la Fiscalía, no sólo ineficiencia y burocracia, sino amenazas y malos tratos.

"El funcionariado que pagamos para que resuelva nuestras denuncias: nos miente, nos intimida, nos maltrata, nos humilla, nos revictimiza, nos ofende, nos aterroriza… para finalmente no buscar a nuestros seres queridos", denunciaron.

Se refirieron a los malos tratos a los que los familiares de personas desaparecidas se enfrentan. Foto: Mayeli Mariscal

El Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, ha denunciado públicamente el modo de operar de algunos grupos criminales y otra información que pudiera llevar a la localización de sus familiares, misma que la autoridad ha desatendido.

"Saber de la posibilidad de que existan secuestradas cientos de personas, principalmente jóvenes, hombres y mujeres, obligados bajo amenaza de muerte a trabajar y a capacitarse como sicarios, ¿porque le resulta indiferente al gobierno?

"Este silencio mantenido por parte del gobierno -continúan- tiene un significado y para nosotros y nosotras indica que lo que sigue es la acción criminal en contra de quienes se atreven a alzar la voz, de quienes se organizan para resolver su dolor, de quienes se reponen de la violencia institucional y luchan. Por ello responsabilizamos públicamente al gobierno del estado de cualquier agresión o acción en contra de los compañeros del Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco", insistieron.

Finalmente, llamaron a la sociedad en general, a reaccionar ante esta situación y a buscar la organización, acuerpar a las organizaciones de familiares de personas desaparecidas,"a indignarse ante la acción indolente de los gobiernos, a señalar siempre que sea posible la injusticia, a acompañar las diferentes demandas del pueblo y a organizarnos por fuera de los partidos políticos y de los tiempos electorales, hasta encontrarles a todos y todas".

Las familias de desaparecidos temen interponer denuncias ante Fiscalía, porque es una constante que luego les llamen para amenazarlos o intimidarlos para que retiren la denuncia, señala Héctor Flores, vocero del Colectivo Luz de Esperanza.

"Compañeras de La Barca que, cuando las apoyamos a poner la denuncia, porque no se animaban, les empezaron a hacer llamadas para amenazarlas, también en Tala, en Ameca en muchas zonas, ponen las familias las denuncias y en cuanto la Fiscalía sabe que hay una investigación, mágicamente o el crimen organizado o la misma Fiscalía les empiezan a llamar para molestarlos y pedirles que no sigan investigando. Es una situación muy difícil", señaló.

Respecto a la reciente denuncia de otra desaparición masiva en Lagos de Moreno, de cinco hermanos, integrantes de la familia Macias Noriega, Melissa de 22 años, Ángel de 25, Ricardo de 23, Miguel de 19 y Armando de 20, desaparición que desestimó la autoridad municipal a través del propio alcalde Tecutli Gómez y la Fiscalía del Estado debido a que no hay denuncia, dijo que la Comisión Estatal de Búsqueda debe investigarla por la denuncia en redes.

Rechazan el silencio mantenido por parte del gobierno. Foto: Mayeli Mariscal

"Para ocultar, para tratar de callar el tema, el tema ya se le salió de las manos, incluso aunque no haya una denuncia, la Comisión de Búsqueda tiene que investigar por la nota que salió por las mismas familias. No pueden negar algo, a menos de que la familia o salga que es una familia falsa, no tenemos la certeza, pero bueno", dijo Héctor Flores.