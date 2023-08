Las sanciones por la restricción al maíz transgénico podrían afectar a otras industrias del comercio de México

Eduardo Díaz Gavito, vicepresidente de la Comisión de Aduanas y Facilitación Comercial de la International Chamber of Commerce Mexico, habló sobre el asunto del maíz transgénico y la petición de Estados Unidos para la realización de páneles con México. Dijo que es una pena que se haya tenido que llegar a esta instancia, porque no es un asunto nuevo, es algo que se intentó solucionar, pero no pudieron ponerse de acuerdo lo países.

En entrevista con Mario Maldonado para Bitácora de Negocios en El Heraldo Media Group, el directivo recordó que México insiste en mantener el bloqueo al maíz transgénico.

"Es preocupante, porque se ven muy pocas posibilidades de tener una respuesta favorable"

El directivo explicó que el hecho de que se haga este bloqueo a las importaciones de maíz transgénico por parte de Estados Unidos, obedece más a un tema de ideología y no está fundamentado en un método científico establecido.

"México importa una cantidad aproximada de 17 millones de toneladas de maíz amarillo. Es un insumo muy importante para el campo, para el sector pecuario. Entonces la medida podría incluso afectar a la cadena productiva de nuestro país", lamentó.

Además explicó que el riesgo más grande, si México pierde el panel, es que Estados Unidos puede ponernos restricciones a la exportación de productos mexicanos, aunque no tengan nada que ver con el maíz. Es decir, podrían castigar las exportaciones de aguacate, cerveza, industria automotriz, berries, etc.

Las sanciones podrían afectar a más industrias comerciales de México

FOTO: Freepik

Los páneles serán en 180 días

Eduardo Díaz Gavito recordó que se han ido acumulando los casos y los pendientes, desafortunadamente en muchas ocasiones por razones ideologicas y no por temas científicos. "Tenemos que poner mucha atención para no afectar la relación con nuestros socios del Norte", advirtió.

Por último, dijo que en muchos sectores comerciales de México exigen el acceso al sector energético. "Es necesario que se les entregue energía y que además sea sustentable, que se contamine lo menos posible en sus procesos productivos y dejar de depender de los combustibles fósiles", finalizó.