Claudia Sheinbaum llama a la unidad: "Esperemos los resultados de las encuestas, mostremos siempre altura de miras"

Claudia Sheinbaum, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, pidió a las demás corcholatas unidad dentro de Morena y a esperar los resultados de la encuestas, toda vez que, los seis aspirantes firmaron los procesos en que se llevarán acabo.

"Hago nuevamente un llamado a la unidad a no fallarle al pueblo de México esperemos los resultados de las encuestas mostremos siempre altura de miras, pongamos el bienestar del pueblo y el interés de la nación por encima de cualquier interés personal por más legítimo que sea"

En un video en redes sociales de la exjefa de Gobierno de la CDMX, dijo que las encuestas que se van a llevar a cabo, son cinco, la que realiza la Comisión de encuestas de Morena y cuatro encuestas espejo que "realizarán cuatro empresas demoscópicas o especialistas en encuestas de prestigio ellas fueron seleccionadas por insaculación, por tómbola".

Destacó además que a partir del 28 de agosto, cuando se haga el levantamiento de las encuestas estarán presentes observadores de cada uno de los seis aspirantes de cada uno de los aspirantes a la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación.

Todo esto este proceso, cómo se lleva a cabo, lo firmamos cada uno de nosotros tanto el día que se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena, como el día que nos registramos".

Los principios de Morena han sido mi guía

Claudia Sheinbaum indicó que, como fundadora del movimiento, los principios del partido son su guía tanto como militante y persona".

"No mentir, no robar y no traicionar nunca al pueblo de México. Con el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador aprendimos a no vencernos frente al poder del dinero a no claudicar a confiar en el pueblo ya que la revolución no está nunca en la violencia sino en las conciencias".