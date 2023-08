"Uriel Carmona se debe quedar en la cárcel", recalcan manifestantes del caso de feminicidio de Ariadna Fernanda

El caso de feminicidio de la joven Ariadna Fernanda causó conmoción cuando se reportó como desaparecida el pasado 30 de octubre del 2022, cuando tras salir con sus amigos a un bar de la Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, no regresó a casa. Luego de una intensa búsqueda por parte de las autoridades capitalinas, se encontró su cuerpo sin vida sobre la carretera Cuautla-Tepoztlán, a un kilómetro de la caseta de cobro de Tepoztlán en Santiago Tepetlapa, a un costado de la base de un puente, a casi un mes de su extravío.

Por este incidente cayeron presos Raúl y Vanessa "N", supuestos amigos de la víctima a los que se les acusó del feminicidio, además del fiscal del Estado de Morelos Uriel Carmona, este último por el delito contra de la administración y procuración de justicia.

Se reportó como desaparecida el pasado 30 de octubre del 2022. FOTO: Alan Rodríguez

Un grupo de Familiares y Amigos de Víctima de Feminicidio de Ariadna Fernanda se reunieron desde las 06:00 horas en Palacio Nacional ubicado en Plaza de la Constitución sin número, colonia Centro Histórico, para exigir justicia para víctima de feminicidio; así mismo solicitaron que se investigue al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Morelos y al Presidente Municipal de Cuernavaca.

Aclararon que su intención es dirigirse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al término de su manifestación en

Palacio Nacional, donde las 100 personas pedirán que Uriel Carmona se quede en la cárcel y le caiga "todo el peso de la ley" El reportero Alan Rodríguez del Heraldo de México entrevistó a una de las manifestantes quien se identificó como Valeria, una de las amigas de la víctima, la joven explicó que su intervención es para que el funcionario se quede preso y que nadie pueda ayudarlo.

Exigen que Uriel Carmona se quede en la cárcel. FOTO: Alan Rodríguez

Al cuestionarle sobre el actuar del antiguo fiscal en torno al caso de Ariadna Fernanda, la joven respondió que su desempeño fue pésimo, pues no era posible que "un funcionario público se ponga en contra de las mujeres", recalcó que la empatía hacia el género femenino era fundamental.

Ariadna fue inmortalizada en un mural cerca donde vivió por 20 años. FOTO: Alan Rodríguez

"No sé si el señor no tenga hijas, no tenga familia o qué tenga en la cabeza que no le interesó el caso de nuestra amiga y prefirió decir que 'se murió por su propia culpa y que se ahogó con su propio vómito'".