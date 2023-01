Sí armaron expediente en Fiscalía de Morelos

Finalmente se supo la verdad en en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda López, cuyo cadaver fue arrojado el 31 de octubre por su atacante en Morelos y a quien la Fiscalía de la entidad revictimizó al asegurar que la joven murió por broncoaspiración debido al exceso de consumo de alcohol.



Desde el principio y antes que nadie en este espacio se afirmó que se volvió a demostrar que el fiscal de Morelos no sirve para procurar justicia. Defiende otros intereses, menos el de la sociedad, por lo que su titular debió haber renunciado desde entonces.



Aun cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México derrumbó la versión oficial de Uriel Carmona, quien se apresuró a concluir que la joven Ariadna no había sido asesinada, ni mucho menos que se trataba de un feminicidio, éste junto con todo su equipo de forenses metió en una crisis severa la credibilidad de la institución.



La farsa de que Ariadna murió por broncoaspiración vuelve a ser derrumbada ahora por la Fiscalía General de la República (FGR): fueron los golpes que presentaba al momento de ser hallada, que le provocaron traumatismo craneoencefálico, aseguró la dependencia de Gertz Manero.



Mediante un comunicado, la dependencia federal reveló, como se adelantó aquí, que fue el pasado 9 de noviembre cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le solicitó la atracción de la carpeta de investigación correspondiente a este caso, debido a la diferencia sustancial que existe entre entre su examen forense y el de la Fiscalía General del Estado de Morelos.



El peritaje emitido por las autoridades de la Ciudad de México se apega al procedimiento pericial debido, por lo que no es posible dar sustento a lo dictaminado por la Fiscalía de Morelos. Para llegar a dicha determinación, la FGR informó que ambas instituciones se sometieron a su análisis pericial, enviando a la institución, la información que les fue solicitada a ambas Fiscalías locales.

Incluso, peritos de la FGR acudieron también al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), para obtener los datos que aportaron. Por lo que la litis pericial se circunscribe a la causa de la muerte de Ariadna Fernanda, sus antecedentes y consecuencias.



El Fiscal de Morelos debería hacerse a un lado y dejar el cargo porque además de revictimizar a Ariadna provocó un choque institucional con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dejando entrever que desde la institución que representa sí hubo apoyo y asesoría para guiar al feminicida, como evidencian sus mensajes de WhatsApp, para deshacerse del cuerpo de Ariadna.

No basta la renuncia de Cardona, si no que quien haya elaborado por encargo el expediente y haya dado la orden de hacerlo a la medida deben ser procesados ante la justicia.



Uppercut: El INE mandó un mensaje claro y contundente de manera indirecta a Morena luego de la divulgación de un comunicado en el que la dirección a cargo de Mario Delgado viola abiertamente la Ley Electoral al pedir de forma directa a todos los gobernadores del partido apoyar a todos los aspirantes presidenciales de ese Instituto político de cara al 2024. El INE dijo que este año va a aplicar todo el peso de la ley.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL