"Si no pueden, renuncien": la frase que popularizó Alejandro Martí tras el secuestro de su hijo

Alejandro Martí perdió la vida este lunes 24 de julio a la edad de 73 años. El empresario se dio a conocer por crear las tiendas de ropa y artículos deportivos “Deportes Martí”, así como los primeros centros de acondicionamiento físico en el país. No obstante, también se convirtió en activista en 2008 cuando tras el secuestro y la muerte de su hijo, Fernando Martí, creó la “Fundación México SOS", una ONG dedicada a la justicia y seguridad.

Alejandro Martí se convirtió en activista tras el secuestro y el asesinato de su hijo adolescente, Fernando Martí, quien fue raptado a la edad de 14 años. Los hechos ocurrieron la mañana del 4 de junio de 2008, cuando el joven fue sustraído mientras se dirigía al colegio; de acuerdo con las autoridades, el automóvil en el que viajaba el menor, en compañía de su chofer, fue detenido por un retén de supuestos agentes federales cuando circulaba sobre Avenida Insurgentes Sur, a la altura de la colonia Jardines del Pedregal.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por empresarios y políticos. Foto: cuartoscuro.

¿Qué le pasó a Fernando Martí?

La familia del menor pagó una fuerte cantidad de dinero por el rescate de Fernando Martí. No obstante, luego de 53 días del secuestro, el cuerpo del joven fue encontrado sin vida dentro de la cajuela de un vehículo con reporte de robo, el cual estaba abandonado en la colonia Villa Panamericana, alcaldía Coyoacán. Por estos hechos violentos fueron detenidos varios hombres pertenecientes a la agrupación delictiva "La Flor", la cual operaba al sur de la capital mexicana.

Pese a que las autoridades detuvieron a los autores materiales del crimen, Alejandro Martí se convirtió en un fuerte crítico del gobierno de Felipe Calderón, quien era presidente de México cuando ocurrió el secuestro de Fernando Martí. Durante un foro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, efectuado en agosto de 2008, el empresario inmortalizó la frase “si no pueden, renuncien”, la cual fue dirigida a las autoridades a cargo de la seguridad en el país.

El empresario participó en un foro del Consejo Nacional de Seguridad Pública en 2008. Foto: captura de pantalla.

"Si no pueden, renuncien": el reclamo de Alejandro Martí

"El dolor y la muerte de mi hijo me ha dado el honor hoy de poderme expresar ante ustedes en nombre de todos aquellos que han sufrido una pérdida como yo, en nombre de todos aquellos mexicanos, padres y madres, que no han tenido un foro como este. Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. No sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, eso también es corrupción", dijo durante su participación.

En el foro estaban presentes el expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa y el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, quien recientemente fue procesado en Estados Unidos por sus vínculos con grupos del narcotráfico. Cabe mencionar que tras el homicidio de su hijo, Alejandro Martí creó la “Fundación México SOS”, la cual está dedicada a la seguridad y la justicia en México.