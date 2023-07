Muere Alejandro Martí, empresario y fundador de “México SOS”

Alejandro Martí, empresario y fundador de la organización “Fundación México SOS", falleció este lunes a la edad de 73 años. A lo largo de su trayectoria también ganó popularidad por ser el fundador de las tiendas de ropa y artículos deportivos “Deportes Martí”, así como los primeros centros de acondicionamiento físico en el país.

Personajes del ámbito político y empresarial dieron a conocer la noticia en redes sociales y expresaron su pésame a los familiares y amigos del empresario. Una de las primeras personas en confirmar el deceso fue el excandidato presidencial José Antonio Meade, quien recordó a Martí como un “hombre comprometido y valiente, con ánimo y empeño constructivo”.

Fue el fundador de las tiendas de ropa y artículos deportivos “Deportes Martí”. Foto: redes sociales.

Políticos y empresarios lamentan muerte de Alejandro Martí

“Me da mucha pena enterarme de la muerte de Alejandro Martí. Un hombre valiente y comprometido. Convirtió su dolor en causa y exigencia para un mejor país. Siempre con ánimo y empeño constructivo, deja con su vida un gran ejemplo. Ofrezco mis oraciones a sus familiares y amigos”, escribió Meade en sus redes sociales.

De igual manera, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria lamentó el fallecimiento del empresario y recordó su lucha social tras el secuestro y asesinato de su hijo de 14 años de edad. “Con enorme pesar me entero del fallecimiento de Alejandro Martí. Un fuerte abrazo para familiares y amigos. Víctima de la delincuencia, Alejandro sufrió en carne propia el secuestro y asesinato de su hijo de 14 años. “Si no pueden, renuncien”, fue el grito y reclamo enarbolado y que se hizo eco ante gobiernos ineficaces en la lucha contra los criminales. Su grito es hoy aún más vigente... Descanse en paz”.

Meade compartió una fotografía al lado de Alejandro Martí. Foto: captura de pantalla.

¿Quién era Alejandro Martí?

Alejandro Martí fue un reconocido empresario que se dio a conocer por la creación de las tiendas de ropa y artículos deportivos “Deportes Martí”, así como los primeros centros de acondicionamiento físico en el país. No obstante, en 2008, sufrió el secuestro y asesinato de hijo Fernando Martí, motivo por el cual inició su activismo en contra de la inseguridad y favor del acceso a la justicia para todas las personas que sean víctimas de delitos.

Tras el homicidio de su hijo, Martí fundó su organización “Fundación México SOS", la cual tiene como intención combatir la inseguridad en el país. El empresario es recordado por la popular frase "si no pueden, renuncien", la cual gritó ante un acto del Consejo Nacional de Seguridad Pública en agosto de 2008. "El honor y la muerte de mi hijo me ha dado el honor de hablar en nombre de aquellos mexicanos que no han tenido un foro como este. Señores, si piensan que la vara es muy alta, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno", dijo en su participación.

Cabe mencionar que Felipe Calderón, quien era presidente cuando el hijo de Martí fue secuestrado, también externó sus condolencias a la familia del empresario. “Con profunda tristeza leo la noticia del fallecimiento de Alejandro Martí. Un mexicano ejemplar, enormemente comprometido con México. Descanse en paz. Mis condolencias a su familia”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.