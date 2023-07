Joven scout mexicana cumple su sueño, consiguiendo una beca en Harvard

Frida Lopez es una joven mexicana de 18 años, perteneciente al Movimiento scout desde 2012, el motivo principal de participar en este grupo, fue porque su padre pertenece al mismo equipo.

El ambiente que viven los integrantes de este movimiento es único, esa fue una de sus principales razones para unirse a este grupo. El gusto de pertenecer a los scouts fue creciendo día a día, lo que la motivó a seguir esforzandose y realizar actividades extracurriculares, ser scout es la más trascendente.



Satisfacciones Personales

Los proyectos de mayor impacto que ha realizado Frida dentro de Scouts son: mares limpios, conciencia del cambio climático, desigualdad de género, ayuda y servicio a los damnificados en terremotos, vivieres a los migrantes y limpieza de espacio públicos.

El Movimiento scouts le ha servido para tener un c arácter y personalidad únicos, tener resiliencia para posicionarse, además de brindarle un valor curricular muy importante en el servicio a la comunidad y voluntariado.

Grandes esfuerzos dan recompensas

Frida tiene una historia especial, desde muy pequeña sabía que su destino era esforzarse para llegar lejos y conseguir sus sueños. Esta joven soñadora pertenece a una familia de bajos recursos, pero eso a ella no le importo.

Desde muy joven sabía que si quería estudiar una carrera en la universidad tendría que esforzarse el triple para conseguir una beca y así continuar con sus estudios.

A los 15 años, Frida, consiguió una beca del 100% en el Liceo Franco Mexicano en un programa especial de 4 años para estudiar su bachillerato.



La distancia, las desmadrugadas, el cambio de clima y demás circunstancias no fueron una limitante para Frida, pues ella tenía claro que quería llegar lejos y lo consiguió.

La situación económica en su familia seguía siendo un tema que no le favorecía mucho, por ello a la edad de 16 años, Frida, comenzó impartiendo clases particulares de francés para niños y jóvenes.

Gracias a su gran esfuerzo y dedicación, Frida, consiguió que sus compañeros la ayudaran con una beca de comida y hospedaje. Su arduo trabajo la llevó a ser la mejor alumna de su generación, logrando nota perfecta en el Baccalaureat francés, así como, dominar tres idiomas francés, inglés e italiano, y por si esto fuera poco, en este mes, Frida, se graduó de preparatoria y del curso intensivo de francés.

Los Sueños se cumplen

Frida López, soñaba con estudiar en una de las mejores universidades del mundo, fue tanto su entusiasmo por llegar lejos, que aplicó a más de 50 universidades dentro de ellas se encontraba Harvard.

En noviembre de 2022 la reconocida universidad de Harvard la busco para entrevistarla y fue hasta mediados de diciembre que llegó su aceptación de una beca completa para continuar con sus estudios en esta gran universidad.

Frida comenta que el proceso de selección no fue nada fácil, pues tuvo que realizar 3 ensayos, entrevistas, examen de inglés, literatura inglesa y matemáticas, cartas de recomendación de maestros, actividades, premios y estudio socioeconómico.

En abril de 2023, Frida se lanzó a visitar lo que será su nueva institución educativa. “fue un sueño hecho realidad, tomando en cuenta de dónde vengo y hasta donde llegué, he encontrado gente increíble en este camino que me han apoyado, beca de comida, pago de libros y mis papás me dieron lo mejor que pudieron”. añadió la joven

Sus padres y su hermana se sienten muy orgullosos de Frida, ellos comentan que la seguirán apoyando hasta que ella se los permita. Regina su hermana, comentó estar muy emocionada por Frida, además de estar motivada por ella y seguir su ejemplo.

Frida López, sigue impactada por la gran noticia que recibió al ser aceptada en una de las mejores universidades del mundo, entre lágrimas y sentimientos encontrados, dijo: “Mi mensaje para toda la niñez y juventud de México es que se aferren a la educación, las instituciones educativas a través de las becas reconocen el talento, es lo único que los ayudará a salir adelante de dónde están, será duro, pero valdrá la pena”.



Apoya a una Soñadora

Frida, estudiará una doble licenciatura en filosofía y matemáticas en Cambridge, Massachusetts. Pero este sueño necesita ser solventado por diversos gastos como: transporte, manutención, comida, libros y su mudanza a Estados Unidos.

“En un futuro, me interesa ayudar a mi país, voy a ayudar de la manera en la que me ayudaron, quiero sólo mejorar las condiciones de niñas y niños de bajos recursos y ayudarlos a aquellos que tienen talento, a explotar su potencial”. comentó Frida López

A pesar de ser aceptada con una beca al 100%, Frida está muy emocionada por el gran paso que está a punto de dar.