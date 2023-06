Jóvenes scouts recaudan fondos para viajar al Jamboree en Corea del Sur

La Asociación de Scouts de México (ASMAC) cumplió 96 años dedicándose a la formación del carácter de la niñez y juventud mexicana, teniendo como misión contribuir a su educación mediante un sistema de valores para que jueguen un rol constructivo en la sociedad. El Movimiento Scout está presente en más de 224 países y territorios, actualmente en México cuenta con más de 37 mil scouts activos.

Jamboree en Corea del Sur

La ASMAC participará en la edición número 25 del evento scout de mayor magnitud a nivel mundial, el Jamboree Scout Mundial, que se realizará del próximo primero al 12 de agosto en el SaeManGeum, ubicado en Jeollabuk-Do, en Corea del Sur.

El Jamboree reunirá a más de 50 mil scouts con edades entre los 14 y 17 años de todo el mundo, los participantes vivirán una experiencia intercultural, mediante un programa educativo constructivo que fomenta la cultura de paz y comprensión entre las naciones, sin importar credo, raza, nacionalidad o clase social. La delegación mexicana estará integrada por más de 750 scouts de todo el país.

Citlalli Huerta trabajó en una banda. Foto: Scouts México

El camino para construir un sueño

Para muchos jóvenes scouts este es un sueño hecho realidad, ya que no todos cuentan con los recursos económicos para asistir a eventos mundiales; sin embargo, esto no es un impedimento para lograrlo. Por eso es importante dar a conocer las historias que comparten Luis, Citlalli y Valeria para motivar a más jóvenes a cumplir sus sueños.

Luis Rodríguez González tiene 15 años, es scout de la provincia San Luis Potosí, lo que más le gusta de ser scout es pasar tiempo al aire libre conviviendo con la naturaleza, con sus amigos, y su abuelo fue el que lo impulso a ser scout.

Para recaudar fondos realizó dos actividades, la primera fue vender buñuelos en Navidad y la segunda fue “ser cerillito” en un supermercado en San Luis Potosí durante ocho meses. De cerillo fue donde consiguió la mayoría del dinero.

“Lo que me impulso a realizar los sacrificios para asistir al Jamboree era mi deseo absoluto de participar ya que desde que me uní a los scouts tenía en mente el Jamboree Corea 2023, para lograr un sueño la principal y más importante es tener perseverancia, por aquello que quieras lograr. Me siento emocionado, alegre y orgulloso de asistir a Corea representando a México y sabiendo que conoceré gente increíble de todo el mundo”, comentó Luis.

Tocar en una banda

Por su parte, Citlalli Valeria Huerta, tiene 17 años es scout de la provincia Jalisco, se integró al movimiento scout desde el 2018, lo que más le gusta de ser scout son los campamentos, los viajes y las oportunidades que se pueden dar dentro del movimiento.

“En mi grupo se llegaron a organizar actividades económicas en el centro para vender cosas, estuve trabajando en una oficina y soy parte de la banda municipal de mi ciudad, toco el saxofón ahí me da un apoyo económico, en total junté aproximadamente 2,600 dólares que son alrededor de 50 mil pesos. Me siento muy emocionada por ir al Jamboree, pero la verdad es que aún no me lo creo, sueñen en grande y no se den por vencidos, somos jóvenes y tenemos una vida por delante para cumplir todos los sueños que queramos y lleguen”, comentó Citlalli.

Valeria creó su propio negocio. Foto: Scouts México

Emprender un negocio

En tanto, Valeria de la Teja Pons, tiene 17 años y es scout de la provincia Querétaro, ingresó a los scouts cuando tenía 10 años, para ella ser scout es más que ponerse el uniforme, ser scout es pertenecer a una gran familia, tener la oportunidad de conocer personas increíbles y vivir experiencias únicas como son los campamentos, risas, excursiones, noches viendo las estrellas.

Sus papás ingresaron al movimiento desde que eran niños, ahí se conocieron por lo que ellos siempre buscaron que sus hijas pertenecieran al movimiento.

“Para poder asistir al 25 Jamboree Scout Mundial, realice muchas actividades siempre me ha gustado emprender mis negocios por lo que comencé hace un año y medio creando una marca de ropa, aprovechaba cualquier oportunidad para vender cosas los sábados en los scouts, en la escuela vendía maquillaje, mascarillas, gomitas, con mis vecinos, postres y era niñera, muchas veces participé en kermeses vendiendo sopes, dorilocos, bolsas, estuches, los fines de semana trabajaba de paramédico cubriendo eventos o traslados, la meta era muy lejana, pero poco a poco, me fui acercando al final junté 5,732 dólares que al final fueron 120,000 pesos. Ser scout me cambió la vida, el Movimiento sacó mi espíritu aventurero, descubrí mi verdadera vocación: ser paramédico. Mi intención es ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, amar a la naturaleza, trabajar en equipo, ser perseverante, tener empatía por los demás pero sobre todo a ser independiente y hacer las cosas por mí misma”, comentó Valeria.