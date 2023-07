"Le ha ido muy bien": AMLO acatará la resolución del TEPJF y dejará de hablar de Xóchitl Gálvez

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que acatará “bajo protesta” las medidas cautelares impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para que no mencione en la Mañanera a la senadora panista Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del bloque opositor. Señaló que no ha recibido la notificación de parte de la autoridad electoral.

Ironizó que a la senadora Gálvez “le ha ido muy bien” con sus empresas porque de vender gelatinas pasó a ser millonaria, “y dimos a conocer que en nueve años su empresa obtuvo contratos tanto del gobierno como de desarrolladores por mil 400 millones de pesos, una empresa próspera”.

“Vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales como siempre lo hacemos, y con las decisiones en este caso de los organismos electorales, nada más que lo hacemos bajo protesta porque es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México con todo su dinero con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo estén lanzados en contra de nosotros”, dijo.

Señaló que no ha recibido la notificación de parte de la autoridad electoral. Foto: Youtube López Obrador

“Y las autoridades nos limiten nuestra libertad, la libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica. el derecho a disentir, de todas maneras vamos a respetar, acatar, esas recomendaciones, pero están muy mal acostumbrados nuestros adversarios”, indicó.

El presidente aseguró que sus adversarios quisieran silenciar a su movimiento y frenar la transformación.

“En ese sentido es un retroceso, recuerdo una anécdota cuando metían al Coliseo Romano a los esclavos y soltaban los tigres”, refirió.

Durante la conferencia matutina dio a conocer los montos de los contratos que ha recibido la empresa de la senadora panista.

Ante el anuncio de Xóchitl Gálvez de que procederá legalmente por la difusión de la información, ya que se violan varias leyes, el presidente López Obrador señaló que no se requiere todo el aparato del Estado para obtener la información.

“Casi es de dominio público, sí yo lo tengo que dar a conocer porque la mayoría de los medios de información son medios de manipulación (…) Tengo yo que dar a conocer esta información porque además es mi deber, cómo me voy a quedar callado ante un acto de corrupción pero además frente a una maniobra para volver a tomar el gobierno y seguir saqueando y empobreciendo al pueblo de México”, aseguró.

AMLO: El pueblo sabe quién es Xóchitl

Tras las críticas de que está “inflando” a la senadora panista por mencionarla en la Mañanera, el presidente López Obrador señaló que pese al trabajo de los publicistas el pueblo se da cuenta.

“Lo de Xóchitl eso sí porque dicen ‘la están levantando’ dicen los publicistas que no saben de política, pero además que no saben de política que es un oficio, no cualquiera, porque hay veces que se piensa que con ser chismoso o intrigante o corrupto ya se es político, no, no”, refirió.

Indicó que los publicistas nunca han convivido con el pueblo y hacen recomendaciones a los candidatos desde sus despachos.

“Es tan limpia la política que ni los más sucios políticos han podido mancharla, entonces pasa así con los publicistas, no conocen al pueblo, no conocen los sentimientos de la gente, nunca han estado en los pueblos, nunca han convivido con la gente. y sin embargo tienen despachos y hacen recomendaciones a partir de encuestas, de levantamientos que mándame a hacer” .

López Obrador dijo que esos publicitas recomiendan a los candidatos “ríete, vístete de esta manera; utiliza esta frase, súbete a un triciclo, y si puedes pues ofrece que les mueves la panza, pero algunos dicen ‘no, este está levantando a Xóchitl’ como si la gente, como si el pueblo no se diera cuenta, como si el pueblo fuese tonto”.