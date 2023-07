Xóchitl Gálvez presentará ante el INE otra queja en contra de AMLO: "Está dispuesto a usar todo su poder en mi contra"

Xóchitl Gálvez, aspirante a encabezar la construcción del Frente Amplio por México, con miras a la candidatura presidencial de 2024, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de utilizar todo su poder para "fulminarla", por ello, presentará este lunes otra queja en su contra, por uso de recursos públicos para atacarla y por su desacato a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le aplicó medidas cautelares para que deje de hablar de ella.

“¿El presidente está dispuesto a usar todo su poder en mi contra? Yo creo que sí, yo creo que ya lo demostró, no tiene posibilidad de detenerse cuando siente que está en riesgo, él no me tenía en la mira… no soy una posible candidata como él quisiera, fifi, él dice que vivo en las Lomas de Chapultepec, le aviso que no, vivo en la colonia Reforma Social y si viviera en las Lomas ¿qué? Si lo pagué con mi dinero”, sostuvo Xóchitl.

En entrevista posterior al encuentro que tuvo con veracruzanos, en el puerto de Veracruz, este domingo, fue cuestionada sobre los ataques del titular del Ejecutivo y su violación sistemática a la ley, así como de las medidas cautelares que emitió este sábado la Comisión de Quejas y Denuncias del INE para que las “corcholatas” de Morena realicen sus asambleas en instalaciones del partido y les prohibe prealizar actos prpselitas, llamados al voto y promición personalizada.

Xóchitl se encuentra con veracruzanos

FOTO: Especial

Gálvez, responsabilizó al primer mandatario de acelerar los tiempos electorales, señaló que mientras a ella la denuncian ante la autoridad electoral por presuntamente realizar actos anticipados de precampaña y campaña, las “corcholatas”, tienen lleno de espectaculares el país, como lo pudo constatar en Veracruz.

“El caso mío, el árbitro le pidió al presidente que deje de atacarme, que deje de hablar de mi, que el presidente no se puede meter en la elección, o sé si se acuerden que hace unos años el presidente criticaba que los expresidente opinaran sobre sus opositores, los perseguía y ahora él me persigue a mi”, señaló Gálvez.

Por ello, este lunes interpondrá una nueva denuncia ante el órgano electoral, porque continúan los ataques desde la conferencia matutina y no acata las medidas cautelares que el pasado jueves emitió la Comisión de Quejas, entre ellas, le ordena dejar de hablar de temas electorales y de cualquier aspirante de cualquier partido político a favor o en contra.

“No acató esa resolución del INE, estoy metiendo una queja a primera hora del día, mañana, diciéndole al INE -Si, tú dijiste que deje de hablar de mi y el presidente me vuelve a atacar”, recordó la senadora.

Añadió que el presidente de la República debe dejar de hablar de la oposición y de el proceso interno de Morena y las “corcholatas”, se dijo a la espera de las resoluciones del INE, pero advirtió que el titular del Ejecutivo usará todo el poder del Estado en su contra porque se siente en riesgo. "El quisiera fulminarme, él quisiera tirarme ahorita porque sabe que estoy creciendo", sostuvo.

Respecto a los señalamientos del primer mandatario sobre los contratos millonarios que ha obtenido Gálvez de gobiernos federales pasados y si todo este ataque la beneficia más que perjudicarla, rechazó la cantidad de asignación de adjudicaciones que le atribuye y dijo, la que los tiene es la prima del titular del Ejecutivo.

“El presidente dijo que yo tenía contratos por mil 400 millones con el gobierno, esos los tiene Felipa Obrador, no yo, esos los tiene la empresa Huerta Madre de 5 mil millones de pesos en dos bocas, que se construyó justo una semana antes de que se asignara este contrato. En mi caso, ya lo dije, no más de 80 millones, no tengo una sola observación de los Órganos Internos de Control, no tengo alguna multa por alguna de las dependencias de gobienro”, señaló.

En este sentido, acusó que el primer mandatario de hacer uso de su poder en el servicio público para conseguir sus cuentas a las que, dijo, sólo tiene acceso el Sistema de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y hacer públicos sus contratos con particulares que dijo, “no tienen vela en el entierro”.

Afirmó que por más que la investiguen, no encontrarán un transferencia millonaria a sus cuentas, por parte del gobierno federal y por eso, dijo, el que hablé y la ataque todos los días, el primer mandatario la beneficia porque ninguna acusación en su contra es cierta.

“Hace uso de su poder como jefe de Estado, al acceder el SAT a mis cuentas, porque sólo el SAT tiene acceso a mis cuentas, las hace públicas y yo salgo a decir - claro que vendo, soy empresaria, pago impuestos, porque en mi no va a encontrar depósitos millonarios de dinero público, no tengo cuentas en el extranjero, no tengo bienes de enriquecimiento en el gobierno de Vicente Fox, por eso me beneficia”, recalcó.