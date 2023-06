John Ackerman: Morena se está alejando de su espíritu originario, parece más una agencia de empleo

La Convención Nacional de Morena se reunirá este viernes 9 de junio en la Ciudad de México para promover un partido fuerte y consolidado. Ante esto, su fundador John Ackerman explicó que este movimiento nace hace año y medio frente a una problemática de debilidad de la institucionalidad interna del partido.

"El partido cada vez se va pareciendo más a un modelo estadounidense, como una agencia de colocación de empleos", dijo.

Asimismo, en entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el político señaló que el partido se va alejando cada vez más de su espíritu originario de ser movimiento cercano a las bases, con democracia interna, participación de las militancias, llevar a cabo esa idea de llevar a cabo ese sueño de otra forma de hacer política y romper con esos males del sistema priista y neoliberal.

Ackerman pide seguir escuchando las voces de la militancia Foto: Especial

Sin embargo, Ackerman comentó que en 2021 se vieron muchos problemas al momento de nombrar las candidaturas, al momento de realizar elecciones internas, al levantar las encuestas. Por ello se funda la Convención Nacional Morenista, en la que se han celebrado dos grandes convenciones nacionales y 28 estatales.

Fortalecer a Morena en 2024

Reveló que hoy en punto de las 12:00 de la tarde tendrán una reunión en el Club de Periodistas para firmar un acuerdo de unidad en favor de que el partido se fortalezca en 2024. Además, se dijo contento por la reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con gobernadores, dirigentes del partido y con los cuatro precandidatos.

Por otra parte, Ackerman Rose lamentó la derrota de Morena en Coahuila; sin embargo, celebró la victoria de Morena en el Edomex. Afirmó que estos resultados se pueden obtener cuando las fuerzas de la 4T se mantienen unidas, aunque pudo observar que hay un pequeño detalle que es importante para el partido.

"La unidad la están conceptualizando entre las cúpulas", señaló.

"Morena debe acercarse a las bases"

A través de la señal de radio de El Heraldo Media Group, el activista político destacó que si Morena no se acerca a las bases, no les da voz o no partícipes a su gente en la fracción, Morena no podría llamarse como "el partido del Pueblo", sino que sería la reproducción de un partido del viejo estilo. Por ello, se hacen presentes hoy, no como una facción, sin la intención de amenazar de querer renunciarán o negociar algún espacio, ya que ese es el vicio de la izquierda.

"La Convención es una anticorriente de aquellos que quieren presionar y jalar el poder para sus posiciones", dijo.

Al respecto, Ackerman recordó que en la Convención están a favor de todas las "corcholatas", pero lo que distingue a los morenistas, es que no están subordinados a ninguna corriente o jefe político; es decir, son fundadores libres que quieren participar en el movimiento.

Aplaudió reunión con corcholatas Foto: Especial

Pidió al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo que abra un espacio para que una pequeña delegación de la Convención Nacional Morenista acuda a la reunión del próximo domingo en la Comisión Nacional de Morena y se cierre el círculo de la unidad.

DRV