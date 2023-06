La 4T es una aplanadora electoral. No hay duda. Bueno o malo, democrático o impositivo, el método de encuestas que ha utilizado para definir a sus aspirantes, ha sido exitoso. No en balde han ganado, de 2018 a este 2023, 23 gubernaturas. Tienen una tasa de triunfo del 75%. Prácticamente han ganado en 8 de cada 10 gobiernos estatales que se han jugado. Morena, que ha logrado innegables victorias, ahora tiene un reto mayor: 2024, que no se parece a los comicios estatales. Por eso la contienda interna por la candidatura presidencial urge claridad, equidad y transparencia, para evitar fisuras internas. En eso ha estado el presidente López Obrador. Por eso la cena del pasado lunes, en la terraza de la Librería Porrúa, en el Centro. Aquella noche, frente a 22 de 23 gobernadores de la 4T, Delfina Gómez y el presidente y secretaria general de Morena, Mario Delgado, y Citlalli Hernández, y las corcholatas, AMLO trazó la ruta. Para que nadie se equivoque, para que nadie se salga de ella. Puso los márgenes de lo que este domingo se votará en el Consejo nacional de Morena: el método para elegir al Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T, que a la postre será el candidato presidencial.

Por eso, también, trató con generosidad la renuncia del canciller Marcelo Ebrard, que el pasado martes anunció que deja el gabinete a partir del lunes. Por eso, ayer se encontró a solas, luego de más de dos años de no hacerlo, con el senador Ricardo Monreal. El presidente está claro de los tiempos y, sobre todo, del método.

Ambas cosas, se las compartió a sus corcholatas en aquella cena de principios de semana: encuesta a finales de agosto –con resultados a más tardar a mediados de septiembre- y renuncia o separación de sus cargos cuanto antes, para comenzar a recorrer el país en modo campaña, a partir del 15 de junio próximo. Todo, en el marco de la unidad, en el que les insistió más de una vez en la reunión. “Unidad sin ambiciones personales”, dijo, según cuentan un par de asistentes. Por eso insistió, también, aunque hubo quien lo pidió, en que no haya debates ni foros de contraste de ideas; irán cada corcholata por su lado.

Este domingo en el Consejo Nacional de Morena se avalará lo que el Presidente ya ha delineado. Quienes no lo han hecho, a menos que alguien logre convencerlo de lo contrario, deberán separarse de sus cargos pronto. Habrá piso parejo, pues. Y a partir del 15 de junio, más de uno arrancará a caminar el país en modo campaña electoral. La gran duda es cuántas preguntas habrá en la encuesta, quiénes la realizarán y si podrán existir ejercicios 'espejo'. Lo veremos.

OFF THE RECORD: ¿Quién sustituirá a Marcelo Ebrard, en la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Esteban Moctezuma, embajador en EU? ¿Juan Ramón de la Fuente, representante ante la ONU? ¿Maximiliano Reyes, subsecretario para AL y el Caribe? ¿Héctor Vasconcelos, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado? Son los que suenan.

