"Elegiré un método transparente y llamativo": Enrique de la Madrid sobre su candidatura a la Presidencia de 2024

Enrique de la Madrid ha levantado la mano para ser candidato presidencial opositor por el Partido Revolucionario Institucional en 2024. Ante esto, en un primer comentario, el aspirante a la Presidencia de la República manifestó a Alejandro Cacho y Paulina Greenhan su descontento por el resultado de ayer en las urnas del Estado de México.

"Para mí, 10 puntos de diferencia son ganables"

El PRI tiene contemplado a 5 figuras Foto: Especial

Al respecto, el político mexicano señaló que siempre distingue entre las encuestas y las elecciones. Afirmó que quienes decían que había 20 puntos de diferencia en las encuestas o más, esa es la diferencia real; nueve o 10 puntos. Aseguró que esos 10 puntos de diferencia se pueden ganar en unas elecciones presidenciales. Asimismo, felicitó a todos los ciudadanos que votaron.

No hubo entusiasmo en estas elecciones

A través de la señal de El Heraldo Media Group hizo una reflexión sobre aquellas personas que no efectuaron su sufragio en las urnas y pidió analizar qué sucede, ya que uno de dos mexicanos no vota. Explicó la teoría de por qué la gente no acudió a las urnas, y señaló que quizá mucha gente estaba muy contento en como está la situación y la otra, en que hay programas sociales que han seguido y que significan un apoyo.

Para otras personas, comentó, la política de hoy no entusiasma y no llama la atención de los ciudadanos, por ello, siguen siendo campañas tradicionales. Advirtió que si continúa este abstencionismo en la gente y se presenta en la elección presidencial, ese resultado se podría tener en el próximo proceso electoral.

Enrique de la Madrid expone su sentir ante derrota de la coalición en el Edomex Foto: Especial

PAN no perdió votos

El exsecretario de Turismo, aseguró que la alianza tiene sentido, ya que el PAN no pedió votos en la elección del Estado de México, contrario a esto el PRI sí perdió algunos, pero también se debió al desgaste normal que tiene el tricolor. Afirmó que Morena no ha crecido mucho, aun con la misma candidata y el apoyo del gobierno federal.

Para los próximos comicios, De la Madrid aseguró que elegirá un método interesante, transparente y llamativo, que los ciudadanos los sientan propio. Indicó que existe una política que no llama la atención. En el caso de la alianza, pidió, que se fuera por un método como el que propone o no habrá posibilidades de ganarle a Morena.

Asimismo, habló de sus aspiraciones para contender en 2024 por la Presidencia de la República mexicana y quienes podrían acompañarlo durante la ruta que irá trazando para poder ser el siguiente abanderado del partido tricolor.

