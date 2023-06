David Colmenares niega que el hermano de Ignacio Mier sea su asesor

David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación, habló sobre la Primera Entrega de Informes Individuales a la Cámara de diputados y también sobre la reunión que tuvo con Ignacio Mier en un restaurante de Polanco en la Ciudad de México. El funcionario explicó que "se trata de un diálogo institucional que he tenido con todas las corrientes políticas y los niveles de gobierno".

En entrevista con Salvador García Soto para El Heraldo Media Group, el funcionario federal también habló sobre las acusaciones que se hicieron ayer, sobre el hecho de que supuestamente había entregado una plaza en la Auditoría Superior de la Federación a Fernando Mier, hermano del morenista Ignacio Mier.

Dijo que se trata de un nivel menor, que además Mier lleva más de 20 años en la dependencia y que no es cierto que le haya dado un cargo de asesor.

"Yo no tengo asesores, nunca he tenido asesores. Es una acusación secundaria y no le doy importancia"