Salió a caminar con su mamá, se metió a nadar a las Lagunas de Guadalupe y no volvió a salir

Un joven de 19 años de edad, identificado como Ángel, perdió la vida el pasado domingo 18 de junio luego de que se ahogó en las Lagunas de Guadalupe, ubicadas en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. De acuerdo con el testimonio de su madre, su hijo decidió meterse a nadar en el lugar, pero desapareció debido a la fuerte corriente de agua y al fango.

Édgar Grandos, coordinador de Protección Civil y Bomberos de la demarcación, reveló que la víctima y su madre estaban caminando a las orillas del lago, cuando el el muchacho decidió refrescarse en el agua por las altas temperaturas. Sin embargo, la fuerza del agua y el lodo hicieron que él se quedara atrapado y sus familiares no pudieron hacer nada para rescatarlo. El funcionario recordó que esta laguna está compuesta por una mezcla de aguas residuales y agua de lluvia, por lo que es muy irregular.

Autoridades arribaron a la zona para buscar al joven. Foto: @GobIzcalli

Recuperan el cuerpo del joven que se ahogó en las Lagunas de Guadalupe

La madre de Ángel reveló que pudo ver a su hijo en apuros, pero no pudo hacer nada para rescatarlo y después de unos minutos, lo perdió en el agua. “‘Mamá sácame’, gritaba, pero ya no podía hacer nada cuando se hundió mi hijo pa’bajo, lo llevó más la laguna, todavía alzaba sus manitas, no pudimos hacer nada”, dijo la señora María, madre del joven que sigue desaparecido.

Tras lo sucedido, la familia del joven pidió apoyo a las autoridades y al lugar arribaron servicios de emergencia, los cuales iniciaron con búsqueda de su cuerpo con lanchas y buzos. A las 15:30 horas, del pasado domingo, Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos arribaron al sitio junto con elementos de Seguridad Pública Municipal para coordinar los trabajos iniciales. Luego de 20 horas de búsqueda, la tarde de este lunes, las autoridades confirmaron que encontraron, sin vida, el cuerpo de Ángel.

Desde la noche del domingo, las trabajaron exhaustivamente por horas, pero no consiguieron resultados favorables, por lo que suspendieron la búsqueda a las 21:00 horas. No obstante, luego de una reunión con las autoridades, el equipo de Protección Civil y los buzos acordaron que, incluso sin luz natural de día, existían las condiciones para reanudar la búsqueda y hacer una nueva inmersión, gracias a la cual dieron con el paradero del cádaver.

Los trabajos de búsqueda aún siguen. Foto: @GobIzcalli

“En la primera inmersión que hicimos no tuvimos éxito, ahorita vamos otro grupo de buzos, ya marcamos el lugar, el sitio donde vamos a hacer la segunda inmersión para tratar de localizarlo”, sentenció César Chávez, presidente de la Delegación de Cuautitlán-México de la Cruz Roja Mexicana.

En estos momentos, las autoridades esperan que a la zona lleguen elementos de la Fiscalía del Estado para que den inició a una investigación y se esclarezcan las causas de muerte.