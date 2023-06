VIDEO | Rescatan a yegua que era golpeada y un grupo de 100 personas las amenaza con lincharlas

Este martes por la noche ocurrió un hecho que puso en peligro a un grupo de activistas pertenecientes a la Asociación Civil "Seres Libres" que se dedican a la protección animal en Estado de México. En este contexto, acudieron a rescatar a una yegua de manos de un sujeto que la golpea y explota como a otro ejemplar llamado Sol, el cual ya fue rescatado por ellas mismas en diciembre pasado, pero en esta ocasión, sus vidas corrieron peligro cuando intentaron ser linchadas por los habitantes del lugar en donde ocurrieron los hechos.

A través de Instagram realizaron una transmisión en vivo en la que documentaron todo lo ocurrido en ese viaje, pues fue una medida de precaución para alertar a sus seguidores de lo que estaba pasando antes de llegar al municipio mexiquense de Chalco para rescatar a la yegua maltratada y explotada en San Martín Xico Nuevo Carretera, Mixquic- Chalco. El sujeto en cuestión fue el mismo que agredió brutalmente a la yegua Sol y cuyo video del ataque se viralizó en redes sociales.

Las activistas encontraron a la yegua en muy malas condiciones. | FOTO: Instagram

@sereslibres_mx

Así rescataron a la yegua golpeada y explotada

Desde que llegaron al lugar el martes por la tarde se percataron de que la yegua estaba golpeada, parada a un lado de la enorme carreta que era obligada a cargar, su cadera lucía dañada y tenía lesiones en diferentes partes del cuerpo así como notable desnutrición. Fue entonces que procedieron con el rescate, una vez que le quitaron la carreta la se percataron del terrible estado en el que se encontraba la yegua.

Una vez que la pudieron liberar de la carreta, las activistas procedieron a llevársela, pero le costaba caminar debido a las lesiones y lo hacía con temor de que la fueran a golpear de nuevo. Las jóvenes decidieron actuar rápido, ya que mencionaron que ya había una junta de carretoneros quienes estaban planeando lincharlas, por lo que comenzaron a temer por sus vidas y al mismo tiempo pidieron apoyo de los usuarios de redes sociales para que alertaran a las autoridades en caso de que les sucediera algo, aunque iban acompañadas de una patrulla.

La yegua estaba notablemente herida. | FOTO: Instagram

@sereslibres_mx

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando se detuvieron en un lugar con pasto seco y la yegua se detuvo a pastar. Luego llegó una patrulla que las auxiliaría en el traslado de la yegua, pero casi al instante llegaron dos sujetos que llegaron de forma prepotente a decir en primera instancia, que eran responsables de la yegua, pero poco después se contradijeron al mencionar que realmente no lo eran, pero que no se la podían llevar y que debían contar con un remolque para llevársela, luego las grabaron con su celular.

Posteriormente iniciaron con el traslado hacia el Ministerio Público acompañadas de policías municipales y constantemente mencionaban que en cualquier momento llegarían los habitantes para iniciar el linchamiento, en este punto se encontraban en la calle cerrada de Saúco. "No tenemos remolque porque no tenemos dinero, pero hace ratito ya le llamamos al remolque de confianza. Pero no podemos esperar a que lleguen para sacarla de ahí porque la desaparecen" explicó una de las activistas el porqué no llevaban un transporte para llevarse a la yegua.

Intentaron linchar a las jóvenes activistas cuando rescataban a una yegua

Cuando cayó la noche un grupo de aproximadamente 100 carretoneros llegaron para amedrentar a las jóvenes, por lo que el rescate se fue interrumpido y pidieron apoyo a través de redes sociales, lo que las hizo vivir momentos de terror en medio de la incertidumbre de lo que podrían hacer esas personas no sólo con ellas, sino también con la yegua. Aunque algunas personas criticaron el hecho de que ellas iban a bordo de la patrulla y la yegua caminando, ellas defendieron su punto, que era liberarla del maltrato a pesar de que tuviera que caminar.

A las 21:35 horas publicaron a través de la cuenta de Facebook de una de ellas que finalmente habían logrado llegar al Ministerio Público pese a las constantes amenazas de asesinarlas. A las 02:36 horas una de ellas escribió el siguiente mensaje: "Estamos vivos de milagro ¡Gracias Dios!". Esta mañana, concluyó el terrible episodio con el siguiente mensaje: "Ayer sólo pedía volver a ver a Hanna una vez más o que supiera que la ame más allá del universo. Emocionalmente estamos devastadas, físicamente tenemos temas de salud por tanta impresión, HOY NO PUEDO MÁS".

Las activistas finalmente lograron estar a salvo junto con la yegua. | FOTO: FB Seres Libres - Animal Rescue

Finalmente a través de la página de Seres Libres señalaron: "Gracias a todas y a todos los que estuvieron apoyándonos, estamos bien, dentro de lo que cabe, ya tenemos a la yegua, habrá varias cosas por hacer pero logramos el rescate y salir con bien de milagro". A través de sus redes sociales las jóvenes comparten constantemente actualizaciones de sus rescatados y cómo apoyarlos.