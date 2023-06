SEP: ya viene el MEGAPUENTE del 16 junio, ¿aplica para todos los estados?

Las vacaciones de verano están cada vez más cerca y con ellas el fin de cursos del ciclo escolar 2022-2023 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pues de acuerdo con el calendario oficial, las clases terminan el 19 de julio, no sin que antes se lleve a cabo un puente de tres días para los alumnos de educación básica, es decir preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares adscritas al sistema educativo oficial.

En el mes de junio no hay días festivos oficiales, pero sí se suspenden las clases el viernes 30 debido al Consejo Técnico Escolar, que se lleva a cabo el último viernes de cada mes. Esa fecha aplica tanto para escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional, por lo que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases ese día.

¿Se suspenden clases el 16 de junio en escuelas de la SEP?

El próximo viernes 16 de junio se suspenden clases, pero ojo, pues esto no aplica para todas las escuelas del país, únicamente para el estado de Jalisco debido a la celebración de los 200 años de aniversario como Estado Libre y Soberano, por lo que únicamente los niños de esos estados son quienes no tendrán clases el próximo viernes. De ese modo los estudiantes de Jalisco no tendrán clases los días:

Viernes 16 de junio

Sábado 17 de junio

Domingo 18 de junio

Las clases se llevarán a cabo de manera normal en el resto del país. Y de manera extraordinaria el sábado 17 de junio tendrán clases en sábado, pues se llevará a cabo una jornada de actividades extracurriculares como parte de la jornada nacional contra las adicciones.

¿Cuándo inician las Vacaciones de Verano de la SEP?

La SEP dio a conocer la fecha en que terminará el ciclo escolar 2022-2023 que inició el pasado lunes 29 de agosto del año anterior, por lo que el fin de cursos de este periodo escolar está marcado en el calendario para el miércoles 19 de julio. El ciclo escolar actual tiene un periodo lectivo de 190 días de clases para todos los estudiantes de educación básica, es decir preescolar, primaria y secundaria, así como para la escuelas particulares incorporadas a este sistema.

