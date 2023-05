La CDMX anuncia el fin de la crisis sanitaria por Covid-19, ¿qué pasará en las escuelas de la capital?

Durante su conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que este martes también se levanta la emergencia sanitaria por Covid-19 en la capital.

"Lo único que queda realmente, por supuesto es que hay una parte que va a continuar, de estar pendientes de si hay algún incremento o no de algún tipo de hospitalización".

Sin embargo destacó que el uso de cubrebocas en las escuelas es la única medida que quedaría vigente y será la Secretaría de Educación Pública la que determinará si continuarán usándose o no, mientras que en el caso de otros espacios cerrados lo decidirá el Consejo de Salud de la Secretaría de Salud y próximamente se dará a conocer.

"En la Ciudad, la ampliación del Ajusco Medio va a seguir atendiendo, si es necesario, pacientes de Covid, ese es un hospital que tiene cierta especialidad en neumología y ayuda mucho que siga atendiendo pacientes de Covid", indicó.

Hizo hincapié en que el coronavirus continuará, solo se pone fin a la fin a la emergencia sanitaria, "eso no quiere decir que uno no pueda enfermarse de Covid, pero ya no es un problema de saturación de hospitalidades, de incremento de la mortalidad", aclaró.

Añadió que en los hospitales deben continuar con los medicamentos necesarios para atender a los pacientes y a nivel federal se estará definiendo cómo será la vacunación, si se realizará cada año o cada dos años, lo que dependerá de las investigaciones científicas que haya al respecto, apuntó.

Subrayó que desde octubre de 2022 hasta la actualidad se reúnen con el IMSS-Bienestar y todas las áreas de salud de la Ciudad, para darle seguimiento a la compra de equipo para hospitales y medicamentos, la cual dijo hoy está en un porcentaje más alto del que se tuvo el año pasado.

Añadió que el covid se seguirá atendiendo en cualquier institución de salud; sin embargo, si se presenta un problema mayor, se atenderá en el Ajusco Medio.

