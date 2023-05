Se acabó la emergencia sanitaria por Covid-19 en México, pero Hugo López-Gatell ruega no bajar la guardia

A unos días de que la Organización Mundial de la Salud declarara el fin de la emergencia sanitaria por Covid-19, el gobierno de México anunció que también se seguirá esta directriz en el país. Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recordó que la misma OMS aseguró que la presencia del coronavirus seguirá en todo el mundo.

Añadió que ha habido una disminución de los contagios y las muertes, así como una alta en la inmunidad ante la enfermedad que está presente en el país desde inicio de 2020. Destacó que más del 94.9 por ciento de los mexicanos adquirieron resistencia en contra de este mal debido a sus anticuerpos.

"Tuvimos una habilitación de 74,000 camas durante el pico máximo de la segunda ola, 11,000 de ellas de camas con ventilador y es la experiencia más grande de la reconversión hospitalaria que se haya tenido en el mundo. El IMSS es el que más contribuyó en esta reconversión”, dijo.

Este panorama, comentó, fue el ideal para que el mandatario firmara un decreto que termina con la declaratoria de alarma ante este mal que se emitió el 23 de marzo de 2020.

"Son variables menos virulentas", dijo.

Destacó que ha habido seis olas de contagios, pero que a lo largo de los últimos meses se ha presentado una tendencia a la baja, pese a que la llegada de la variable Omicron aumentó la emergencia.

"Las olas cinco y seis fueron mucho menores incluso en la cantidad de casos comparadas con las de la ola cuatro", dijo.

La Covid-19 seguirá en México

El funcionario dio a conocer que con esta acción se terminan los acuerdos que se establecieron en el Consejo de Salubridad General, pero aseguró que aunque se tenga por terminada la contingencia sanitaria, se llevarán a cabo las siguientes estrategias para atender los contagios de esta enfermedad a largo plazo.

Mantener incapacidades, uso de cubrebocas y demás protocolos sanitarios.

Intercambio de servicios y continuidad.

Vigilancia y monitoreo de la enfermedad.

Reconocer procesos de reconversión en hospitales.

Mantener el plan de vacunación.

Manejo clínico y atención a las consecuencias de la enfermedad.

Actualización de planes y respuesta.

Estimó que el SARS-CoV-2 siga presenta en el ambiente y aumente sus contagios en diversas temporadas del año, por lo que se deberán llevar a cabo estrategias en cada una de estas fases.

Ayer se definió la estrategia de México contra el virus

La noche del pasado lunes, el mandatario se reunió con los integrantes del gabinete encargados del sector del país, entre ellos el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López-Gatell, con quienes discutió la pertinencia de mantener los protocolos sanitarios o eliminarlos a lo largo de toda la República Mexicana.

El titular del Poder Ejecutivo no informó ninguna de las conclusiones que se llevaron a cabo durante este encuentro en el que se analizaron las consecuencias sociales, sanitarias y administrativas que se darían en ambos casos.

Fue el 30 de marzo de 2020 cuando se emitió la declaratoria de emergencia sanitaria en México a través del Diario Oficial de la Federación. Desde entonces, varios estados del territorio nacional han pasado por diversas etapas en las que se implementaron contenciones como la cuarentena, el uso de cubrebocas, el lavado de manos o el trabajo de manera remota.

¿México está protegido contra la Covid-19?

María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, dio a conocer el pasado viernes el avance que se tiene sobre la vacuna Patria, el primer fármaco desarrollado por México en contra de esta enfermedad. La funcionaria destacó que el protocolo relacionado con esta sustancia superó las últimas pruebas y ahora solamente espera la validación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La servidora pública informó que esta sustancia tuvo una inversión de 873 millones de pesos y se podría fabricar un primer lote de cuatro millones de dosis una vez que se tengan los requisitos necesarios para salir al mercado.

Además de calificar este logro como una buena noticia para el país, Álvarez-Buylla dijo que este es un paso más en la autosuficiencia en cuanto a los fármacos para contrarrestar los efectos del SARS-CoV-2 en la nación.

Hasta el momento se ha informado que esta inyección podrá ser usada como refuerzo para las personas que ya han recibido alguno de los fármacos que se han suministrado en las tres jornadas que ha implementado el gobierno de México para proteger a la población contra el virus.

¿Qué dijo exactamente la OMS sobre la pandemia?

Tedros Adhanom, director general de la OMS, aseguró la semana pasada que este anuncio no significaba que la pandemia hubiera terminado, sino que dejaba de ser una emergencia de índole prioritaria para los gobiernos.

"Eso no significa que el Covid-19 haya terminado como una amenaza para la salud mundial”, dijo.

Esta resolución de la OMS se da debido a la baja en los contagios que se ha experimentado durante el último año en diversas regiones del mundo, la alta capacidad hospitalaria para atender a los portadores, así como la disminución de muertes derivadas de esta enfermedad.

México tendrá una mejor salud que la de Dinamarca

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a finales de este año se tendrá un sistema de salud de primera, mejor que el de Dinamarca. En el salón Tesorería de Palacio Nacional, dijo que se avanza la implementación del sistema de atención médica universal con el programa IMSS Bienestar qué también beneficiará A los que no tienen Seguridad Social, que es cerca de la mitad de la población en el país.

“Ya lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, no como el de Dinamarca, mejor que el de Dinamarca, esto no les gusta a los conservas, por eso lo subrayo. Y a mí me gustan los desafíos, soy perseverante, y los compromisos se cumplen, entonces vamos a tener este sistema de salud”, enfatizó.

Indicó que así se cumple lo establecido en la Constitución de garantizar el derecho a la salud de cualquier persona, “cualquier persona tiene derecho a ir a un centro de salud, a un hospital, para ser atendido con médicos, con especialistas, con todos los análisis clínicos, intervenciones quirúrgicas como medicamentos, todo gratuito”.

Reprochó que durante el gobierno neoliberal se privatizaron los servicios de salud, en donde todo lo del mercantilismo.

Continúa la lucha contra las drogas

Previo a su llamada con su homólogo estadounidense, Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que en México hay tráfico de drogas, aunque no hay consumo o es poco a diferencia de lo que se ve en la Unión Americana. Señaló que para que no aumente el consumo en el país, se tiene una estrategia en la materia que se implementa en las escuelas, en coordinación con los padres y madres de familia

“Incluso en el caso de las drogas, en México hay tráfico de droga, pero afortunadamente, toco madera no hay consumo, o es muy poco el consumo, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, donde lo que más les daña es el consumo, es la adicción, nosotros no tenemos consumo”, resaltó.

Aseveró que hubo un tiempo en el que de manera deliberada empezaron a pagarle a los narcotraficantes en especie, con droga, para que abrir el mercado en México. López Obrador comentó que se debe entender que la felicidad no es lo material y el dinero. Destacó que es importante informar el daño que provocan el consumo de drogas, al tiempo que se fortalecen valores culturales, Morales y espirituales que no se tienen en otros países como en México.

Puso como ejemplo que en las comunidades indígenas no hay consumo de drogas, incluso cuando fue jefe de gobierno en las delegaciones donde había menor violencia era Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, en donde se tenía organización comunitaria, a diferencia de donde había más violencia, que eran las colonias en donde el tejido social estaba roto.

Emiten un folleto para padres de familia

Como parte de la campaña a nivel nacional “Si te drogas te dañas”, se lanzó un folleto para madres, padres y familias con información sobre sales por el consumo de narcóticos. Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública, señaló que el folleto ya está en el micro sitio estrategiaenelaula.sep.gob.mx y en una semana comenzará su distribución.

“Y estamos poniendo, porque así nos están pidiendo las maestras, los maestros y madres y padres de familia que tenemos que fortalecer lo que significa el amor, el respeto, la comunicación entre las familias y fortalecer sobre todo los valores,, valor de solidaridad, de respeto, de apoyo mutuo, de pensar en el otro son cuestiones que vienen aquí planteadas en las orientaciones”, detalló.

En el folleto también se incluyen algunas situaciones para que los padres puedan dar alguna orientación, como por ejemplo que los amigos y amigas de los menores consumen alguna droga o simplemente porque tienen curiosidad. Ramírez Amaya dijo que en el micro sitio ya están las cápsulas que elaboró la Secretaría de Salud para que se pueden compartir y generar la reflexión con los alumnos con diversos juegos de la importancia de no consumir drogas y de los daños que causan.

El 17 de abril inició esta campaña encabezada por el presidente López Obrador de forma permanente en coordinación con todos los estados.



Con información de Noemí Gutiérrez e Iván Evair Saldaña

