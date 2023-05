"Ese mensaje no lo mandó ella": el hermano de Alicia Esmeralda habla sobre el feminicidio de la joven en Puebla

La violencia contra las mujeres continúa sucediendo en México, se da de diversas formas hasta culminar en el feminicidio, la máxima expresión de violencia de género. Pero también es común que antes de llegar a esto se susciten desapariciones, lo que lleva a su seres queridos a iniciar una exhaustiva búsqueda. Como lo recientemente ocurrido con Alicia Esmeralda Islas Montiel, una joven de 30 años de edad que desapareció el pasado 4 de mayo y fue el pasado sábado por la noche, cuando lamentablemente fue localizada sin vida en un lote del municipio de San Juan Ixcaquixtla, Puebla.

A través de su cuenta de TikTok, su hermana compartió dos videos, el primero para dar a conocer la desaparición de Alicia y el segundo para dar a conocer el triste hallazgo: “Cuando veía los boletines de búsqueda de chicas desaparecidas, rogaba al cielo por ellas, porque no me encontrara en una situación igual. Hoy mi hermana no está. Vuela alto, hermana” dijo con un semblante de dolor.

Asimismo, los familiares de la joven le dedicaron emotivos mensajes a través de redes sociales con los que recordaron a Alicia, en muchos de ellos destacaron lo buena persona que fue y el dolor que les causó saber que ya no estará más con ellos. Asimismo, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), en donde Alicia cursó la carrera de Medicina compartió un mensaje a través de sus redes sociales: "Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia Islas Montiel. Nos unimos en memoria de Alicia Esmeralda Islas Montiel, recordando su vida, su legado y el impacto que tuvo en las vidas de quienes la rodearon. Descanse en paz."

Las interrogantes en la muerte de Alicia Esmeralda

Fue así como el lunes se llevó a cabo el último adiós de la joven de 30 años de edad en donde sus seres queridos se despidieron de "Esme" como también llamaban a la joven. Ahí, Aldo Islas, el hermano de la víctima de feminicidio habló sobre el último mensaje que recibieron del celular de Alicia: "Fue alrededor de las 10:20 horas de la noche, no tengo la hora exacta y un mensaje que ella ya no mandó, por lo que parece, por lo que apuntan las investigaciones de la Fiscalía ese mensaje ya no lo mandó ella, ella ya no tenía su teléfono".

En este contexto, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina habló sobre el caso durante su conferencia de prensa del 8 de mayo: "Es fundamental condenar enérgicamente todo tipo de acto de violencia en contra de las mujeres poblanas, como es el caso de Alicia Esmeralda, una mujer con un gran futuro por delante cuya vida fue arrebatada cobardemente, tengo entendido por alguien cercano a ella, ya hay detenidos y están ocurriendo las investigaciones". Y es que de acuerdo con familiares de la joven, el presunto responsable de su muerte es quien fue su novio, identificado como René "N" y según los indicios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, el caso es investigado como feminicidio.

Por otro lado, cabe recordar que su hermana detalló que durante la tarde del 4 de mayo mantuvieron comunicación con ella, pero los últimos mensajes que recibieron fueron en la noche, Alicia le envió un mensaje a su hermana a las 21:37 horas, mientras que a su papá le mandó otro a las 22:30 horas diciéndole que se quedaría a trabajar en la oficina, por lo que decidió hacer el video a las 14:30 horas del 5 de mayo para dar a conocer que aún no tenían noticias de Alicia, pues tampoco se presentó a trabajar.

A través de su cuenta privada, su hermana compartió una actualización el viernes por la tarde en donde da a conocer una fotografía que le compartieron del momento en que su hermana salió de su trabajo a las 18:41 horas el día de su desaparición y sobre los últimos mensajes que le envió a su papá, la joven aclaró lo siguiente: "Le dijo que iba a estar trabajando en la oficina, investigamos y no estaba en la oficina, nadie trabajó en la oficina a esa hora" de igual forma, explicó que ya hablaron con todas las personas que pudieron haber tenido contacto con la joven y para agotar todos los medios posibles.

