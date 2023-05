El desgarrador mensaje de la hermana de Alicia Esmeralda: "No está, es una menos entre nosotras"

“Hoy mi hermana no está, es una menos entre nosotras”, lamentó Bren Sha (nombre mencionado en redes), hermana de Alicia Esmeralda Islas Montiel, la víctima número 21 de feminicidio en el estado de Puebla. La joven expresó su dolor y tristeza por la pérdida de su hermana en un emotivo video en la redes sociales TikTok.

En el material Bren agradeció a todos aquellos que difundieron el boletín para localizar a su hermana. Fue la noche del sábado 6 de mayo cuando fue localizado su cuerpo con huellas de violencia en el municipio de San Juan Ixcaquixtla.

El día de su desaparición, la joven había recibido un ascenso laboral. Foto: Especial

“Cuando veía los boletines de búsqueda de chicas desaparecidas, rogaba al cielo por ellas, porque no me encontrara en una situación igual. Hoy mi hermana no está. Vuela alto, hermana”, puntualizo la joven.