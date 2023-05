Alicia Islas recibió un ascenso, salió de su trabajo en Puebla y desde entonces su familia no ha sabido de ella

Cuando se reportan personas desaparecidas, es importante recordar que las primeras horas son cruciales para iniciar los primeros trabajos que lleven a tener mayor claridad del paradero de la persona, como saber en dónde fue vista por última vez, con quien estuvo, la última llamada o mensaje que envió o recibió, así como como otros detalles que puedan ser de ayuda para este fin. En este contexto, se dio a conocer la desaparición de Alicia Esmeralda Islas Montiel hace dos días en Puebla cuando salió de su trabajo.

A través de redes sociales, los familiares de la joven de 30 años de edad han difundido el caso para que llegue a más personas y esto pueda facilitar la búsqueda. De acuerdo con lo que se menciona en el boletín de búsqueda emitida por la Fiscalía del Estado de Puebla, Alicia Esmeralda desapareció el pasado jueves 4 de mayo cuando salió de su trabajo ubicado a un costado de Plaza Dorada, un centro comercial ubicado sobre el Boulevard Héroes 5 de Mayo en la colonia Anzures, Puebla, específicamente en Laboratorios Ruiz, ubicado sobre Mártires del 2 de Octubre.

Su hermana publicó un video en TikTok en donde dio más detalles de la situación, refirió que Alicia salió de su hogar con destino a su trabajo aproximadamente a las 08:40 horas, vestía una blusa blanca, jeans azules, suéter color rojo y botines negros: "Esta muy contenta porque recibió un mensaje, por parte de la compañía donde estaba trabajando, que había recibido un ascenso" compartió su familiar.

Asimismo, refirió que durante la tarde mantuvieron comunicación con ella, pero los últimos mensajes que recibieron fueron en la noche, Alicia le envió un mensaje a su hermana a las 21:37 horas, mientras que a su papá le mandó otro a las 22:30 horas diciéndole que se quedaría a trabajar en la oficina, por lo que decidió hacer el video a las 14:30 horas del 5 de mayo para dar a conocer que aún no tenían noticias de Alicia, pues tampoco se presentó a trabajar.

"No tenemos el más mínimo rastro de ella. Estamos muy preocupados hermana, vuelve a casa, quiero pedirles ayuda a todos ustedes, a difundir su foto, que llegue hasta los últimos rincones. No es justo porque mi hermana solamente salió a trabajar, no fue a hacer nada malo" dijo su hermana con notable preocupación y tristeza en el rostro.

Alicia Esmeralda fue vista por última vez el jueves 4 de mayo. | FOTO: FGE Puebla

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, la joven fue vista por última vez, específicamente en Laboratorios Ruiz, ubicado sobre Mártires del 2 de Octubre en la misma colonia del centro comercial mencionado. Al momento de su desaparición llevaba consigo una mochila con el logotipo de dicho lugar, en el boletín de búsqueda se menciona que tiene una cicatriz en el pómulo izquierdo, otra en el labio inferior derecho y otra cicatriz por cirugía en la pantorrilla derecha.

Cualquier información aportada será confidencial, anónima y podrá ser brindada a los teléfonos:

22 12 83 81 42

22 22 14 64 02

22 22 14 64 05

22 24 22 56 60 con Aldo Islas

